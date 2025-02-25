影／楊冪滑雪手舉不起來急檢查 結果出爐…她樂觀面對

楊冪近期發現右手手臂部分鈣化。（取材自微博）

大陸女星楊冪 接受時裝雜誌專訪，分享學習滑雪的經歷，意外發現右手臂抬起困難，經檢查後得知手臂部分組織已鈣化，她說會找到一個快樂點，「例如會說『我變身了』」，儘管她的態度十分淡定，仍引起網友討論。

綜合媒體報導，楊冪透露，多年前曾自學滑雪，全憑意志力與領悟力摸索，沒有專業教練。近日再次挑戰滑雪，在教練指導下修正姿勢，這才發現自己長期以來的滑雪方式並不正確，在這次滑雪過程中，她察覺右手臂有些無法順利抬起。

楊冪近期發現右手手臂部分鈣化。（取材自微博）

據報導，楊冪前往檢查後，被告知右手手臂部分組織已經鈣化，她面對這個狀況仍十分樂觀：「我會找到快樂點，比如告訴自己『我變身了！』比起鈣化這件事，找到正向的角度更重要。」

儘管如此，粉絲仍相當擔心，「大冪冪要照顧好自己喔，健健康康最重要」、「小冪要照顧好自己」、「老天對我們小冪好一點吧」、「小冪要健康快樂，永遠永遠」。

根據生命時報，鈣化，指人體內的鈣離子以磷酸鹽或碳酸鹽形式，沉積的過程。很多鈣化是在人體病變修復過程中形成的，整個過程和傷口癒合結疤類似。通常表現為鈣鹽沉積在受損組織中，使這些組織變得堅硬。人體絕大部分組織和器官內都可能出現鈣化，航空總醫院影像科副主任申太忠表示：「鈣化不是疾病，而是一種徵兆。」鈣化是否影響健康要根據其出現的部位、影像學特徵、患者臨床表現來確定。

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