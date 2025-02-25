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周雨彤「180天重啟計畫」飾2角 自曝被導演騙了

記者陳慧貞／綜合報導
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周雨彤在「180天重啟計畫」一人分飾兩角。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)
周雨彤在「180天重啟計畫」一人分飾兩角。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)

中國女星周雨彤曾近期主演電視劇「180天重啟計畫」搭檔影后級資深戲骨吳越，開啟一場爆笑又催淚的「陪產」人生。劇中她扮演28歲失戀又失業的女子，原打算回家躺平，卻驚聞48歲的媽媽閃婚還懷上二胎，讓她當場崩潰，本想「啃老」卻變成高齡產婦的「專屬保母」，讓觀眾看了也直呼：「陪產180天比上班還辛苦。」

劇中，周雨彤一人分飾兩角，不但飾演吳越女兒，還要飾演年輕版的吳越。受訪時，周雨彤不禁自嘲「誤上賊船」，「我被導演騙了，本來說只有演出幾場回憶戲，結果劇本下來，年輕吳儷梅的戲大概有200多場！但都已經要開機了。」

周雨彤坦言吳越給了她相當多的幫助，「一開始對我來說確實有點難，我找不準怎麼演，越姐說你不要模仿我，你只要演年輕的吳儷梅，我記得上戲第一天就要演媽媽，她就坐在螢幕監視器跟著導演看，她會問我覺得年輕的她會怎麼想，好在有越姐一直在旁邊陪伴我，一起琢磨怎麼演。」

周雨彤在「180天重啟計畫」一人分飾兩角。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)
周雨彤在「180天重啟計畫」一人分飾兩角。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)

今年53歲的吳越，在「繁花」飾演畫面不多但卻令人印象深刻的「金科長」，最近與胡歌主演的「縣委大院」更一舉獲得上海電視節白玉蘭獎最佳女主角。雖演過無數個媽媽角色，但在「180天重啟計畫」是她演過篇幅最長的一個，「吳儷梅這個不同尋常的角色，是給自己30年演戲生涯的一份意義非凡的禮物。」

對於周雨彤，吳越也頻頻稱讚，「她在演戲方面的處理相當成熟，讓我非常的驚訝，我們聊天時我認為我們是很有默契的，但是她年紀又小，所以她這個人質地很複雜，同時有成熟又幼稚的一面。」

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