男團被指「買經濟艙插隊」被罵上熱搜 官博深夜道歉

Loong9。（取材自微博）

有網友發文表示，搭乘深圳航空從深圳寶安機場飛北京時，遇到一個男團插隊登機，網友怒問，「明星就不用排隊嗎？」。事件曝光引起關注，有網友指出，這個男團是樂華娛樂的Loong9。Loong9知名度並不高，卻被罵上熱搜。Loong9官博24日深夜就「網友控訴一男團插隊登機」事件，公開道歉。

公開資料顯示，Loong9又稱玖瓏少年，由香港 TVB與中國大陸合辦選秀節目《亞洲超星團》總決賽選出9位練習生組成出道，成員包括奧利（C位）、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鐿鑂、郭摳、郭嗆名殿。樂華娛樂是目前中國最大的藝人管理公司， 2023年1月在香港掛牌上市。

發文網友表示，當晚20:50開始登機，大家有序排成兩隊，眼看快到登機時間卻遲遲不放行。突然來了一個男團和工作人員，被安排優先上飛機，粉絲也一擁而上開始插隊。這讓一直在排隊的乘客們都很不滿，場面一度十分混亂。

網友質問，男團買的都是經濟艙，為什麼要插在我們已經排隊很久的公務艙和經濟艙前面呢？「明星就不用排隊嗎？機場工作人員沒有給一直在排隊的乘客們任何合理解釋，我們花了錢的普通人需要一份尊重！」

事件曝光立刻引起關注，男團組合Loong9官博表示，稱由於圍觀粉絲過多，在與多方實時溝通後，為避免造成擁擠事故，我們根據溝通確認好的時間及通道抵達並進行登機。對同行旅客造成的不便、以及各方工作部門造成的困擾致以誠摯的歉意。