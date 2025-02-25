海報已出爐...蔡少芬暌違8年再拍港劇 驚傳有變

「最年輕視后」蔡少芬，相隔8年回巢無綫拍劇。（取材自微博）

香港 無綫（TVB）電視近來力邀視后級人馬回巢拍劇，如佘詩曼先後接拍《新聞女王》、《正義女神Themis》，楊茜堯拍《黑色月光》，宣萱拍《巨塔之后》等等，早前盛傳蔡少芬暌違8年將再接演港劇，重返TVB拍攝劇集《風華背後》，不過有消息指現存變數！

香港01報導，蔡少芬25歲時憑《天地豪情》奪得視后獎項，也是TVB收視福將，《妙手仁心》系列、《洛神》、《棟篤神探》、《珠光寶氣》等都有很好成績，不過繼2017年《老表，畢業喇！》之後她就沒有再拍無綫劇，近年專注在大陸發展。今年她與好友朱茵原定將回巢拍攝TVB新劇《風華背後》，與汪明荃、姜大衞、譚俊彥及黃宗澤等合作，噱頭十足，陣容令人期待。

不過最近該劇傳出劇本進度延宕，開拍日期有變，但蔡少芬手頭上早已有其他工作，檔期排得密麻麻，未必能再另抽時間拍劇，因此這合作隨時會「難產」。

蔡少芬經理人回覆傳媒時，承認劇集延期一事，坦言接拍與否仍屬未知數，主要看確實開拍日期才知道能否接拍。

《風華背後》故事圍繞一對姊妹的家族繼承之戰，並打出吸睛標語：「姊妹是上天送給你一生的夥伴，也是上天送給你一生的敵人。」海報上寫了劇名、監製、編劇與播出平台等資訊，但尚未寫出演員名字。