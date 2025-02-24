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張學友神蹟再現 深情告白…1000場紀錄「華人第一」

記者林士傑／即時報導
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張學友迎來人生第1000場巡演。圖／環球音樂提供
張學友迎來人生第1000場巡演。圖／環球音樂提供

只有張學友可以超越張學友！人稱「歌神」的張學友寫下史無前例的紀錄，昨晚在中國海口迎來人生第1000場巡演，回顧過往點滴，他說：「1000場對我來講是什麼，就是證明了我過去40年，放了超過3000個小時在這個舞台上。」

張學友「60+」巡演於前年在澳門起跑，一再締造里程碑，上周累計完成218場演出，按照現今規劃場次，一舉打破「A Classic Tour學友經典」巡演233場華人歌手紀錄。昨晚他跟粉絲共度輝煌時刻，表示向來不在意紀錄數字，倒是近來屢被提醒第1000場的到來，愈來愈覺得真的是件大事，「常聽人家說，只要你待的久就證明你愛，陪伴是最真誠的告白，我相信我自己對這個舞台有足夠的真誠在這裡，也有足夠的愛」。

他不只仰賴滿腔熱情，粉絲支持更是龐大力量，他深情告白：「無論你今天在場或是不在場，我的過去都承載著你們的愛與支持，沒有你們，我是無法站在這個舞台上做我最喜歡的事情，這40年、這1000場的演唱會，都是不可能實現的。」他說1000場證明幾十年來，一直有不同年代的朋友愛他、支持他，講完「我張學友衷心地謝謝你們一直都在我身邊」之後，激動向全場鞠躬致謝。

張學友1984年加盟寶麗金唱片後隔年發片，1987年展開首次個人巡演，38年演出足跡遍佈亞洲、歐洲、大洋洲及美洲，他昨晚謙稱自己並非天才，練習唱歌、跳舞從不間斷，至今仍積極力求進步，隨後大展一字馬神技，讓人驚呼連連。

而歷經時代更替、音樂品牌變遷，他始終留在環球音樂，且歷次巡演不斷創造紀錄，1995年「友學友演唱會」舉辦100場，刷新當時華人歌手舉辦單次演唱會紀錄；2010年「1/2世紀」世界巡演」在一年內突破200萬觀看人數，獲金氏世界紀錄認證；2016「A Classic Tour學友經典」巡演歷時2年3個月，以233場成為華人歌手單輪巡演的最高場次紀錄，環球音樂昨飛抵海口送上手繪畫卷，跟張學友一同見證歷史時刻。

張學友38年的演出足跡遍佈亞洲、歐洲、大洋洲及美洲。圖／環球音樂提供
張學友38年的演出足跡遍佈亞洲、歐洲、大洋洲及美洲。圖／環球音樂提供
張學友「60+」巡演有望再次締造新紀錄。圖／環球音樂提供
張學友「60+」巡演有望再次締造新紀錄。圖／環球音樂提供

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