「難哄」輸慘了？ 網重刷姐妹作「偷偷藏不住」

由白敬亭、章若楠主演的「難哄」，講述桑延、溫以凡的故事。(取材自微博)

由白敬亭、章若楠主演的電視劇「難哄」開播以來，熱度飆高，但口碑卻相當兩極化，不少觀眾吐槽主角人設和演員選角跟原著相差太多，也讓不少觀眾想起趙露思 、陳哲遠的姐妹作「偷偷藏不住」，並紛紛回頭重刷起來，還有人在網上爭論起那部劇比較好看。

「難哄」、「偷偷藏不住」都改編自作家竹已的系列小說，相對「偷偷藏不住」酸甜粉紅氛圍，「難哄」中的「溫以凡」(章若楠飾)經歷了父親過世、母親拋棄、差點遭性侵的悲慘遭遇，在最痛苦難堪的過程中，陪伴她的只有高中同學「桑延」（白敬亭飾）。

雖然導演瞿友寧說故事技巧不俗、擅長運用鏡頭營造唯美氣氛，但兩個主角的人設還是引來不少網友質疑。首先，原著中的溫以凡外表明艷且富有攻擊性，與內在形成鮮明對比，但章若楠卻散發「清純小白花」氣質，從頭到尾都是一副可憐兮兮的模樣。

白敬亭詮釋桑延則給人「無時不刻不在耍帥」的感覺，尤其他太過高冷，與原著中雖傲嬌卻暖心的性格，完全不像。