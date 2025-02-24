「天堂旅行團」一大一小互治癒 張嘉佳自嘲最矯情作品

「天堂旅行團」講述生活失意的男子遇見人小鬼大的女孩後發生的溫暖故事。（取材自微博）

張嘉佳同名小說改編的電影「天堂旅行團」近日官宣定檔，張嘉佳擔任監製及編劇，彭昱暢、楊恩又領銜主演，魏大勛、李雪琴特邀出演，講述生活失意的宋一鯉（彭昱暢飾）遇見人小鬼大的女孩小聚（楊恩又飾）後發生的溫暖故事。為了幫小聚完成心願，二人踏上未知之旅，邂逅了形形色色的人，在這場溫暖而充滿希望的旅行中，他們彼此治癒，尋找生命意義。

揚子晚報報導，定檔預告中，宋一鯉（彭昱暢飾）和余小聚（楊恩又飾）駕駛著藍色舊面包車行駛在油畫般的田野，然而車在半路上突然拋錨，宋一鯉用力推車試圖重新啟動，回頭發現小聚也鉚足了勁，咬緊牙關要「出自己的一份力」。一大一小手腳並用齊發力，車卻紋絲不動十分「穩重」，反差萌畫面令人忍俊不禁。隨著小聚清脆一聲：「出發！」為這場意外之旅注入活力。

預告中，蘇A車牌醒目，看來這是一部從南京出發的旅程。

據報導，原著自2021年出版以來，以「獻給平凡人的治癒之書」引發強烈共鳴，收獲高口碑同時銷量已突破百萬冊，被茅盾文學獎得主梁曉聲評價為「平凡又不凡的旅程，擊穿人心」。 千萬讀者也表示，小說給予其勇氣與力量，紛紛發表「從哭得稀里嘩啦到恢復希望」、「字字珠璣，感人至深」、「彷彿彌合心靈碎裂的藥」等動情感悟。

報導指出，此次銀幕呈現亦引發觀眾對電影的高期待和熱議。電影由原作者張嘉佳擔任監製及編劇，同樣延續這關於生命意義與救贖的主題，聚焦主人公宋一鯉與女孩小聚的相遇，通過治癒之旅，細膩挖掘當代大眾精神狀態，以生命希望撫平焦慮，直戳心靈最柔軟的觸點。

張嘉佳在定檔之際在社交平台發文稱，「『天堂旅行團』是我最矯情的一本小說，病重期間寫的。服藥至今，第四個春天，翻開這本書，字裡行間依然有砰砰的心跳聲」。他還表示，此前活動中，有讀者從這部小說中獲得了力量，「從未想過，用來自癒的寫作，會給你一點安寧。我很慶幸自己這麼矯情。」

報導稱，他還寫到，「曾經說，這本小說裡有我所有的病和藥，那只是對於我自己而言。到了這部電影，更沒什麼了不起的，只是關於普通人互相救贖的故事。改編的時候，沒有去堆積原生家庭的酸楚，沒有詳盡描繪病痛的折磨，因為不想讓大家重複生活中的苦。電影把所有的篇幅都給了『天堂旅行團』存在的最大價值，就是向死而生的旅途。如果它像一枚創口貼，可以悄悄蓋住你的一個傷口，便是我最大的渴求。」

有網友回覆稱，「感謝張嘉佳救贖了一些臨近破碎的人」，「我們一起向陽而生」，「春暖花開，我們見面吧」。