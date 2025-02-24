41歲蔣欣遭催婚 妙回「幹嘛跟自己過不去」 獲讚人間清醒

蔣欣面對催婚霸氣回應。(取材自微博)

41歲大陸女星蔣欣憑藉經典宮鬥劇「後宮甄嬛傳 」中「華妃」一角暴紅，之後陸續在多部電視劇中都有精采演出。最近，她在社群和網友互動，有網友留言「還不結婚啊？」，蔣欣以一句回應對方，讓網友大讚：「華妃娘娘霸氣依舊」。

面對網友提婚姻問題，蔣欣沒有長篇大論，僅以一句「為什麼要跟自己過不去呢」加上「扶額苦笑」的表情符號回應網友，沒那麼嚴肅但表明態度，網友紛紛讚蔣欣「氣場強大」、「完全女王」、「女神就是女神」、「人間清醒」。

還有不少人砲轟「催婚」網友，直言，「結不結婚是她的自由，也是每個人的自由」、「催婚的非蠢既壞」、「吃飽了撐著了，人家結不結婚管你屁事呢」、「人家啥也不缺幹嘛要找個男的給自己添堵」。

蔣欣是圈內有名的直率個性，當初「後宮甄嬛傳」選角時，蔣欣就曾直言，「我還沒演呢，你怎麼知道我不夠跋扈」，而她的身材也是很多網友議論焦點。

蔣欣曾說，這是因為自己天生骨架大，「只要稍微胖一點，就會給觀眾五大三粗的觀感」，但性格開朗的她，並沒有陷入「身材焦慮」，還曾在受訪時表示，並不會在意別人的眼光，「如果在意的話早減肥了」。