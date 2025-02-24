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8年情變？鹿晗、關曉彤傳冷戰3個月後分了

娛樂新聞組／綜合報導
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鹿晗、關曉彤（見圖）這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)
鹿晗、關曉彤（見圖）這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)

大陸知名男星鹿晗，2017年高調認愛小7歲的女星關曉彤，爆炸消息一度令微博癱瘓。今年是兩人交往的第8年，近日卻傳出兩人已冷戰3個月，更有博主爆料兩人疑似已經分手，相關消息引發議論。24日一早，最新爆料指出，鹿晗深夜與鄧超等好友買醉，期間一度情緒激動，疑似落淚。

鹿晗、關曉彤是圈內公認「金童玉女」組合，兩人這些年來不時透過社交平台互動放閃，也多次被網友拍到一同出遊，感情甜蜜到甚至多次傳出結婚喜訊。沒想到，熬過七年之癢的兩人，近日被發現已經許久沒有互動，甚至爆出情變消息。

知名狗仔「王大發」在直播中透露，若半年前被問到兩人的感情狀況，還能篤定表示「鎖死」，但現在只能感嘆「人的關係也是會變的吧」。一名圈內人士也爆料，鹿晗和關曉彤因吵架陷入冷戰，但兩人都不願服輸，因此冷戰後一直沒人願意低頭。更有博主爆料，關曉彤疑似早在去年12月就在朋友圈宣布分手。

針對種種傳聞，有網友整理出幾個疑點，包括情人節沒有公開互動、年底鹿晗刪除了宣傳關曉彤新劇「小巷人家」發文、鹿晗11月音樂節關曉彤沒去支持，以及兩人最後一次合體是在去年8月，之後就再沒有任何互動。

不只如此，還有網友挖出鹿晗去年11月時，曾喝醉酒直播，卻因情緒不穩，不僅對網友比中指還爆粗口，引來外界撻伐，如今也被猜測是因情變喝醉失態。

種種跡象讓不少網友驚呼，「兩人該不會真的分手」，目前當事人尚未做出回覆。

鹿晗（見圖）、關曉彤這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)
鹿晗（見圖）、關曉彤這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)

鹿晗 玉女 情人節

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