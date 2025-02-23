趙今麥「漂白」替身險遭車輾頭 劇組稱「出點事正常」挨轟

「漂白」替身演員在拍戲過程中受傷的影片被曝光。(取材自微博)

由郭京飛、王千源、趙今麥主演的犯罪懸疑劇「漂白」1月上架開播。近日流出該劇在拍攝時，差點讓替身演員「爆頭」的驚險畫面，沒想到戲劇出品人回覆「劇組拍戲出點事故太正常了，別帶節奏」，引起網友砲轟。

女星趙今麥憑藉無辜臉蛋及清新氣質，獲得「國民閨女」、「氧氣美女」等封號。不過她的新戲「漂白」傳出拍攝意外，一名替身演員差點被「爆頭」的畫面遭到瘋傳。微博 上流傳一段影片，指稱戲劇「漂白」在拍攝追逐戲碼時，一名女替身演員趴在路中間，演出逃離反派魔爪的場面，隨後一輛吉普車從她身旁疾駛過彎，只見女替身被重重撞擊一下，雖然只是輪胎擦過替身演員的頭，但撞擊力度似乎不小，只見替身演員蜷曲著身體坐在地上放聲尖叫，並哭喊著「好痛」、「我不要…」，嚇得劇組工作人員一陣慌亂。

影片熱傳後，戲劇出品人第一時間並非回應當事演員的狀況，僅回覆「劇組拍戲出點事故太正常了，別帶節奏」，引起許多人砲轟，「替身的命不是命嗎」、「這已經是蹭上了，跟完完全全輾壓過去就差一點了」「這群人是真的一點都不重視替身的命啊」、「冷漠，冷血，傲慢」、「這什麼態度，真是沒人性」。

沒多久，有名自稱是當事女替身的網友出面發聲，表示因為影片的拍攝角度，導致網傳畫面與實際情況不同，「受到擦傷的是胳膊，不是頭部」，且第一時間已經到醫院治療，目前已經恢復正常生活。

div id="weibo" class="panel">