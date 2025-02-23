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62歲周星馳罕見正面露臉 網驚「難看」：根本是初四的臉

娛樂新聞組／綜合報導
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網紅上傳與周星馳的正面合照。（取材自臉書）
網紅上傳與周星馳的正面合照。（取材自臉書）

中國電影「哪吒2」(哪吒之魔童鬧海)票房持續攀升，全球票房突破10億美元，「星爺」周星馳也在社群喊話「我要看哪吒2」，他曬出「哪吒」裝扮，僅以背影現身，「星爺」自2022年10月開通Instagram帳號後，經常在上面分享日常，不過大多都以背面示人，沒想到近日網紅曬出與周星馳的合照，不過由於他一臉嚴肅，有網友留言︰「過年初四(意思是非常難看)的樣子！」

2022年「星爺」開通IG，偶爾分享生活趣事，與其他藝人合照，常帶給網友驚喜，過往曾同框周杰倫五月天、JJ林俊杰、南韓影帝宋康昊等明星。他去年6月曾與日本舞蹈團體Avantgardey合體拍片，並發文笑稱自己原本準備以舞會友，「打算走在潮流尖端，原來只在潮流側邊」。

不過之後有長達8個月不曾發文，直到日前「哪吒2」上映，他透過IG幫忙宣傳，曬出自己頭戴過肩長假髮，扮成哪吒的背影照，並發文連喊10次「我要看哪吒2」，笑翻大批網友。

近期中國喜劇網紅真子與老亨近日在社群曬出與周星馳的合照，並寫下「時間請慢點過。武林高手周星馳」。照片中，只見周星馳頭戴鴨舌帽及黑框眼鏡，素色白T搭配黑色長褲，全身打扮十分低調、休閒，雖然頂著一頭白髮及白鬍鬚有些顯老，真實面容曝光隨即狂吸3.3萬人朝聖。

網友發現，周星馳的臉上未見招牌笑容，反而刻意壓下嘴角，面露嚴肅正經表情，讓人忍不住吐槽，「被逼合照？」「這麼正經的你們，看不慣」，有人以他在「行運一條龍」中的經典笑話，「這根本是初四的臉啊！」來形容他。所謂「初四的臉」是指大年初四，假期放完了，錢花光了，還要開工，一身疲憊，臉色難看。

周杰倫（右）曾和周星馳開心合照。(取材自Instagram)
周杰倫（右）曾和周星馳開心合照。(取材自Instagram)
周星馳以哪吒經典造型發文，並打了10次「我要看哪吒2」。(取材自Instagra...
周星馳以哪吒經典造型發文，並打了10次「我要看哪吒2」。(取材自Instagram)

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