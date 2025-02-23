陳妍希宣布離婚後首現身 楊丞琳相陪被狗仔讚「仗義」

狗仔曝光陳妍希離婚後與楊丞琳聚會畫面。(取材自微博)

陳妍希 與陳曉 近年頻傳婚變，日前雙方同步發文宣布離婚，文中未透露原因，沒有交惡文字，而是稱「各自安好」，並表示未來會同為孩子父母，伴孩子成長。中國狗仔曝光陳妍希宣布離婚後首露面影片，陳妍希一路上拿著手機看似在給親友發語音訊息，表情有些擔憂，楊丞琳 則是發現有鏡頭在拍，等車來後隨即拉陳妍希上車，可見兩人好姐妹真感情。

狗仔「攝影劉大錘」於社群平台快手曝光陳妍希離婚首度現身，與好友楊丞琳聚會的畫面，指她「戴著小紅花狀態滿好的」，狗仔分析陳妍希官宣離婚當天，楊丞琳也在社群上曬出婚禮一周年婚紗照，似乎是為了幫陳妍希分擔注意力，而離婚後也陪在好友身旁，讚楊丞琳「仗義」。據悉楊丞琳人在北京，經紀人被問及此事低調不多做回應，僅表示楊丞琳很保護好友。

楊丞琳和陳妍希曾合作「不良笑花」，2021年又一起出現在節目「乘風破浪的姐姐」第二季，當時楊丞琳踢館成功，陳妍希則在同一回合被淘汰，楊丞琳不捨落淚，足見兩人好交情。

而今陳妍希宣布離婚，楊丞琳表示：「身為妍希的好友，無論發生什麼事，我始終尊重她處理個人事務的節奏。今天和大家同步得知她的決定，作為姐妹，不管遇到任何轉折，我們都會永遠支持並陪伴著彼此。」