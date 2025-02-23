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林憶蓮消失7年露面了 含淚認遇人生挫折

記者林士傑／即時報導
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林憶蓮演唱「歸零」時全場屏息以待，聽見她飄出高音欣喜若狂。(索尼音樂提供)
林憶蓮演唱「歸零」時全場屏息以待，聽見她飄出高音欣喜若狂。(索尼音樂提供)

58歲的林憶蓮消失7年後復出，全新巡演「迴響 Resonance」22日起在深圳起跑，歌單圍繞崩壞、倒塌、重生的主題編排，猶如跨越時空的音樂史詩，她向全場喊話：「謝謝今晚在座的每一位你。今晚因為有你們，我們擁有美好的回憶。」

她以「柿子」一曲揭開序幕，隨後當「傾斜」的前奏響起，看似平靜的3個圓形舞台緩緩升起，平面360度旋轉設計讓她無論面對哪個方向，都能跟觀眾互動。當她演唱「歸零」時全場屏息以待，聽見她飄出高音欣喜若狂，而含淚帶來「至少還有你」感動全場，緊接著「當愛已成往事」、「日與夜」、「至少還有你」等金曲連發，引領全場回溯她傳奇且充滿故事的音樂旅程。

她全程惜字如金，表示想說的話都透過音樂、影像表達，有感而發表示：「可能很多朋友跟我一樣，在人生不同階段都會碰到迷失或是挫折，我想說其實我們不妨可以停下來，從我們的回憶碎片裡面去尋找最初的自己、最內在的聲音，然後就可以找到一個重新的力量，繼續往前。」不免讓人聯想到2020年跟小11歲男友恭碩良分手，現則走出情傷陰霾。

林憶蓮希望觀眾能從演出當中找到力量與感動，並獲得重啟人生的勇氣，安可時獻唱「傷痕」、「鏗鏘玫瑰」、「夜太黑」、「聽說愛情回來過」等7首經典金曲，最後以「為你我受冷風吹」為演出畫下句點。

林憶蓮帶來數首金曲，讓全場陷入回憶殺。(索尼音樂提供)
林憶蓮帶來數首金曲，讓全場陷入回憶殺。(索尼音樂提供)
林憶蓮消失7年後復出，展開「迴響 Resonance」全新巡演。(索尼音樂提供)
林憶蓮消失7年後復出，展開「迴響 Resonance」全新巡演。(索尼音樂提供)
林憶蓮(中)登上變化萬千的旋轉舞台。(索尼音樂提供)
林憶蓮(中)登上變化萬千的旋轉舞台。(索尼音樂提供)

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