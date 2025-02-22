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星女郎才分手前任無縫接軌小鮮肉 網：這次戀情會多久

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張雨綺是圈內有名的「敢愛敢恨」。（取材自微博）
張雨綺是圈內有名的「敢愛敢恨」。（取材自微博）

大陸女星張雨綺曾是周星馳御用「星女郎」，近年靠著「乘風破浪」再創事業高峰，而她最為人討論是她的戀情。近日有狗仔拍到了她與一位高大帥氣的新面孔帥哥同回公寓的畫面，網友大酸「張雨綺的戀愛史簡直就是活生生的娛樂圈情感大戲啊」。

張雨綺因演出電影《長江七號》走紅，成為「星女郎」之一。她是圈內有名的「敢愛敢恨」，情史精采的她，曾與汪小菲相戀過一年多。之後，她嫁給導演王全安，卻沒想到王全安嫖娼被抓，兩人離婚。隔年，她又嫁給金融男袁巴元，於2017年生下龍鳳胎，2018年中秋夜，張雨綺持水果刀將丈夫背部割傷，最後走上離婚之路。

張雨綺（右）和汪小菲的戀情分手收場。(取材自百度）
張雨綺（右）和汪小菲的戀情分手收場。(取材自百度）

結束兩段婚姻後，張雨綺的男友越來越年輕化了。先是與小8歲的小提琴家李柄熹2021年官宣戀情，兩人還一起參加綜藝《女兒們的戀愛》。之後，張雨綺又被拍到與小10歲的演員張墨懷街頭摟抱，兩人未公開戀情，分手也是悄無聲息。

去年，張雨綺與在「封神第一部：朝歌風雲」演姬發暴紅的于適的相戀，雖然未正式官宣，但外界都已經默認了這段戀情。去年8月兩人分手。張雨綺上脫口秀節目，自爆「很懂渣男」，借「朋友」之名說了一個故事。張雨綺說了關鍵字「于是...分手了嗎」、「胸肌再大，也不如胸肌下的那顆良心大」，種種暗示讓網友將箭頭指向于適。

張雨綺又爆新戀情。（取材自微博)
張雨綺又爆新戀情。（取材自微博)

和于適分手後，張雨綺戀上小12歲的CBA球員劉子琪，今年1月底劉子琪在社交網晒合照官宣兩人戀情，誰知第二日張雨綺竟表示「和該男子已是普通朋友」。時隔不到一個月，張雨綺又被拍到有小鮮肉新歡陪同回家，兩人一前一後進入公寓大樓，隨後一同離開並乘車回家。消息曝光後，網民笑「不知道這次戀情又會持續多久」。

中秋 汪小菲 周星馳

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