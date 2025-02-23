85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

大陸男星陳曉與台灣女星陳妍希近年婚變傳言滿天飛，近日證實離婚，常被謠傳婚變的劉詩詩、吳奇隆，被陸網點名有可能是下對離婚的夫妻檔，也掀起網民「85花」的婚姻，其中楊冪 、Angelababy（楊穎）、趙麗穎 都以離婚收場，似乎有什麼魔咒一般。

「85花」陣營由1985年前後出生的女演員組成，核心成員是楊冪、趙麗穎、唐嫣、劉詩詩，她們都靠著仙俠劇走紅，用古裝偶像劇成為一線電視劇女演員。

楊冪2011年因與男星劉愷威合作《如意》假戲真做，2014年在事業巔峰時步入婚姻，之後生下女兒小糯米，起初兩人相當甜蜜，但2015年起婚變傳聞不斷，劉愷威還被爆出與同劇女演員深晚密會，夫妻互動減少，2018年兩人正式官宣結束5年婚姻。如今，如今劉愷威和李曉峰感情甜蜜，還多次爆出懷孕的消息，但小糯米疑似出現心理問題，因為太想念媽媽，可能患上了憂鬱症。

黃曉明（左）、Angelababy（右）2015年結婚時照片。(取材自微博)

Angelababy（楊穎）與大11歲的黃曉明 愛情長跑6年，2015年5月27日領證結婚，10月8日曉B在上海展覽中心席開80桌舉辦婚禮，並生下兒子「小海綿」。夫妻兩人婚後時常會在節目及社群分享家庭生活，男方更因許多寵妻事蹟，被稱作「寵妻魔人」。不過，在2018年黃曉明捲入炒股案和逃稅風波後就不如之前高調，之後離婚傳言不斷。2022年1月黃曉明和Angelababy同步透過微博宣布離婚。

趙麗穎、馮紹峰因戲結緣而結婚，育有1子「想想」，離婚後兩人會共同撫養小孩。（取材自微博)

趙麗穎，她與馮紹峰2016年因合拍《西遊記女兒國》結緣，即使之後被發現兩人一起過夜、在拍《知否知否應是綠肥紅瘦》時被拍到挽手散步聊天等都未坦承戀情，沒想到2018年10月兩人直接宣布結婚，隔年生下兒子，但這段婚姻只維持3年，2021年就宣布離婚。離婚後的趙麗穎憑藉古裝劇「與鳳行」持續熱度不減，又履履得獎，被評為商業價值最高的明星。

羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

同為85花的女星唐嫣與同為演員的老公羅晉，因拍攝《亂世佳人》結緣，再度合作《錦繡未央》才開始交往，且大方認愛，兩人2018年10月他們結婚至今感情仍十分甜蜜。唐嫣自從和羅晉結婚後，沉寂了好幾年，讓她在娛樂圈地位一度驟降，在和其他85花合照時也只能站在角落。自從「繁花」熱播後，唐嫣飾演的「汪小姐」助她擺脫「傻白甜」形象，成功打贏翻身仗。