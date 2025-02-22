我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／女星替身遭車輾 劇組冷回「出點事正常」挨轟

川普：蘋果墨國製造將遷回美國 他們不想捲入關稅戰

62歲周星馳正面照來了…網友：根本是初四的臉

娛樂新聞組／即時報導
周星馳以哪吒經典造型發文，並打了10次「我要看哪吒2」。(取材自Instagram)
周星馳以哪吒經典造型發文，並打了10次「我要看哪吒2」。(取材自Instagram)

中國電影「哪吒2」（哪吒之魔童鬧海）票房持續攀升，全球票房突破10億美元，「星爺」周星馳也在社群喊話「我要看哪吒2」，他曬出「哪吒」裝扮，僅以背影現身，「星爺」自2022年10月開通IG帳號後，經常在上面分享日常，不過大多都以背面示人，沒想到近日網紅曬出與周星馳的合照，不過由於他一臉嚴肅，有網友留言︰「過年初四(意思是非常難看)的樣子！」

2022年「星爺」開通IG，偶爾分享生活趣事，與其他藝人合照，常帶給網友驚喜，過往曾同框周杰倫五月天、JJ林俊杰韓國影帝宋康昊等明星，不過近一年來曬照多未露正面，近期大陸喜劇網紅真子與老亨近日在社群曬出與周星馳的合照，並寫下「時間請慢點過。武林高手周星馳」。

大陸網紅上傳與周星馳的正面合照。（取材自臉書）
大陸網紅上傳與周星馳的正面合照。（取材自臉書）

照片中，只見周星馳頭戴鴨舌帽及黑框眼鏡，素色白T搭配黑色長褲，全身打扮十分低調、休閒，雖然頂著一頭白髮及白鬍鬚有些顯老。網友發現，周星馳的臉上未見招牌笑容，反而刻意壓下嘴角，面露嚴肅正經表情，讓人忍不住吐槽，「被逼合照？」「這麼正經的你們，看不慣」，有人以他在「行運一條龍」中的經典笑話，「這根本是初四的臉啊！」來形容他。所謂「初四的臉」是指大年初四，假期放完了，錢花光了，還要開工，一身疲憊，臉色難看。

周杰倫（右）曾和周星馳開心合照。(取材自Instagram)
周杰倫（右）曾和周星馳開心合照。(取材自Instagram)

周星馳 五月天 周杰倫

上一則

影／大陸女星替身遭車輾畫面曝光 劇組冷回「出點事正常」挨轟

延伸閱讀

「鄭總」猥褻受害者 她14歲遭「強行舌吻」星爺畫清界線

「鄭總」猥褻受害者 她14歲遭「強行舌吻」星爺畫清界線
周星馳「美人魚」男星被捕 涉猥褻兒童「全網撻伐」

周星馳「美人魚」男星被捕 涉猥褻兒童「全網撻伐」
曾飾周星馳「美人魚」經典角色 他涉猥褻兒童被刑拘

曾飾周星馳「美人魚」經典角色 他涉猥褻兒童被刑拘
「哪吒2」21天登頂全球動畫票房 周星馳連發10遍「我要看」

「哪吒2」21天登頂全球動畫票房 周星馳連發10遍「我要看」

熱門新聞

孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
林依晨（左起）、朱茵、李一桐罕見同框。（取材自微博）

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

2025-02-17 20:32
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32
陳妍希（右）和陳曉曾同框。（取材自微博）

陳妍希離婚陳曉 工作室火速3聲明反擊中國網友

2025-02-18 03:35

超人氣

更多 >
天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣
一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一
章若楠9集「被性騷6次」…「難哄」惹觀眾反感 被罵上熱搜

章若楠9集「被性騷6次」…「難哄」惹觀眾反感 被罵上熱搜
川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任

川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動