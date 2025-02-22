62歲周星馳正面照來了…網友：根本是初四的臉

周星馳以哪吒經典造型發文，並打了10次「我要看哪吒2」。(取材自Instagram)

中國電影「哪吒2」（哪吒之魔童鬧海）票房持續攀升，全球票房突破10億美元，「星爺」周星馳 也在社群喊話「我要看哪吒2」，他曬出「哪吒」裝扮，僅以背影現身，「星爺」自2022年10月開通IG帳號後，經常在上面分享日常，不過大多都以背面示人，沒想到近日網紅曬出與周星馳的合照，不過由於他一臉嚴肅，有網友留言︰「過年初四(意思是非常難看)的樣子！」

2022年「星爺」開通IG，偶爾分享生活趣事，與其他藝人合照，常帶給網友驚喜，過往曾同框周杰倫 、五月天 、JJ林俊杰韓國影帝宋康昊等明星，不過近一年來曬照多未露正面，近期大陸喜劇網紅真子與老亨近日在社群曬出與周星馳的合照，並寫下「時間請慢點過。武林高手周星馳」。

大陸網紅上傳與周星馳的正面合照。（取材自臉書）

照片中，只見周星馳頭戴鴨舌帽及黑框眼鏡，素色白T搭配黑色長褲，全身打扮十分低調、休閒，雖然頂著一頭白髮及白鬍鬚有些顯老。網友發現，周星馳的臉上未見招牌笑容，反而刻意壓下嘴角，面露嚴肅正經表情，讓人忍不住吐槽，「被逼合照？」「這麼正經的你們，看不慣」，有人以他在「行運一條龍」中的經典笑話，「這根本是初四的臉啊！」來形容他。所謂「初四的臉」是指大年初四，假期放完了，錢花光了，還要開工，一身疲憊，臉色難看。