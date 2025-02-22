章若楠9集遭性騷6次 「難哄」被罵上熱搜

章若楠飾演的溫以凡在短短九集內經歷了六次性騷擾。(取材自微博)

由白敬亭、章若楠主演的新劇「難哄」，是趙露思 、陳哲遠「偷偷藏不住」的姐妹作，挾著前作威力，一開播就奪下戲劇熱度榜冠軍。不過，隨著劇情發展，有網友反映，劇中女主角在短短九集內經歷了六次性騷擾 ，尤其第九集開頭出現的「露鳥俠」片段，讓觀眾大罵，「我是來看偶像劇的，不是來看性騷紀錄片的」。

「難哄」改編自竹已同名小說，講述溫以凡（章若楠飾）與高中同學桑延（白敬亭飾）在多年後因機緣巧合合租，兩人從最初的若即若離，到逐漸打破隔閡，最終攜手共度幸福生活的情感歷程。

本該是「久別重逢，破鏡重圓」的甜寵故事，竟然在第九集開頭出現女主在大街上遇到「露鳥俠」對著她敞開大衣的片段，讓觀眾十分傻眼。有網友統計，「難哄」才播了九集，女主就被性騷了六次，包括學生時期一次、租房兩次、職場兩次，大街上一次。

對此，網友氣到大罵，「導演的惡趣味」、「劇情改得也太垃圾了，破壞性的改變了這個故事的核心」、「『難哄』不如改名『難看』好了」，還有網友直言，劇情設定讓人感到導演似乎依然沉浸在「王子救公主」的老套思維中，未能與當下女權意識的覺醒相契合。

更有書粉跳出來質疑，小說中的溫以凡並沒有被騷擾那麼多次，而且她不是一個軟柿子，她非常聰明機智，完全不像電視劇中那樣軟弱可欺。