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楊冪傳將演離婚女 其中一個前夫是馮紹峰

娛樂新聞組／綜合報導
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楊冪傳將演出有三個前夫的離婚女。(取材自微博)
楊冪傳將演出有三個前夫的離婚女。(取材自微博)

大陸知名女星楊冪趙麗穎都是「85花」代表人物，出道多年以來，外界一直將兩人視為競爭對手，連雙方粉絲也經常在網上吵鬧不休。近日，多部作品接連仆街的楊冪力求翻身，新劇傳將演出有三個前夫的離婚女，其中一個前夫還是趙麗穎前夫馮紹峰。

楊冪日前才被「2024豆瓣視組年終大賞」評為「年度最失望的演員」，她主演的電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」、電視劇「哈爾濱一九四四」和「狐妖小紅娘月紅篇」接連仆街，可說人氣跌到谷底。

力求轉型的她據傳將演出現代劇「我愛的那些人」，劇情講述她與三位前夫的愛情故事，令人意外的是，其中一位男主角是趙麗穎前夫馮紹峰。

「我愛的那些人」改編自日劇「大豆田永久子與三位前夫」，講述經歷了三段婚姻的女主角「余年年」（楊冪飾），在面臨著事業危機之時，三位前夫又因為各自原因求復合，最終重新審視了生活、婚姻、事業與情感的故事。

據悉，楊冪曾演過許多都會偶像劇，但是像「我愛的那些人」聚焦婚姻、事業和家庭的題材，她的演出經驗並不多，尤其是離婚婦女角色，可說是一大挑戰。該劇男主角人選目前傳出包括馮紹峰、陳明昊等。

相對，馮紹峰近年演過「婚內婚外」、「心居」等多部都市劇口碑佳作，被看好能夠和楊冪激起不一樣的火花。不過，其實楊冪和馮紹峰不是第一次合作，他倆曾合作過「宮」、「虎符傳奇」、「唐宮美人天下」等劇，而馮紹峰前妻趙麗穎也和楊冪前夫劉愷威合作過，網友笑稱「大家都是老熟人了」。

馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

楊冪 趙麗穎 日劇

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