楊冪傳將演離婚女 其中一個前夫是馮紹峰

楊冪傳將演出有三個前夫的離婚女。(取材自微博)

大陸知名女星楊冪 和趙麗穎 都是「85花」代表人物，出道多年以來，外界一直將兩人視為競爭對手，連雙方粉絲也經常在網上吵鬧不休。近日，多部作品接連仆街的楊冪力求翻身，新劇傳將演出有三個前夫的離婚女，其中一個前夫還是趙麗穎前夫馮紹峰。

楊冪日前才被「2024豆瓣視組年終大賞」評為「年度最失望的演員」，她主演的電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」、電視劇「哈爾濱一九四四」和「狐妖小紅娘月紅篇」接連仆街，可說人氣跌到谷底。

力求轉型的她據傳將演出現代劇「我愛的那些人」，劇情講述她與三位前夫的愛情故事，令人意外的是，其中一位男主角是趙麗穎前夫馮紹峰。

「我愛的那些人」改編自日劇 「大豆田永久子與三位前夫」，講述經歷了三段婚姻的女主角「余年年」（楊冪飾），在面臨著事業危機之時，三位前夫又因為各自原因求復合，最終重新審視了生活、婚姻、事業與情感的故事。

據悉，楊冪曾演過許多都會偶像劇，但是像「我愛的那些人」聚焦婚姻、事業和家庭的題材，她的演出經驗並不多，尤其是離婚婦女角色，可說是一大挑戰。該劇男主角人選目前傳出包括馮紹峰、陳明昊等。