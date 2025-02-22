「師徒換乘」看似有新意 「仙台有樹」難甩老套路

鄧為(左)、向涵之主演的「仙台有樹」有著「師徒換乘」設定。（取材自微博）

由鄧為、向涵之主演的新劇「仙台有樹」正熱播。劇中，仙修奇才蘇易水（鄧為飾）在18年前被師父沐清歌（向涵之飾）改變天命，西山派師尊「女魔頭」沐清歌也為此背負污名而死去。18年後，沐清歌化為薛冉冉，被繼任西山派掌門的蘇易水收入門下，自此兩人師徒身分互換，發生一系列故事。

羊城晚報報導，在仙俠劇中，跨越幾生幾世的師徒戀相當常見，但轉世後師徒身分倒置的設定很少見。劇中，蘇易水是王爺的私生子，童年充滿痛苦與創傷，父母對他冷漠無情，母親甚至將他論斤賣。這些經歷讓他變得冷漠，對世界充滿恨意。沐清歌為守護蒼生，封印了蘇易水身上的靈泉，卻因此被誤認為是魔頭，遭到剿殺。蘇易水誤入圈套，圍剿師父沐清歌。直到沐清歌臨死前，他才得知真相，這讓他充滿了罪惡感和自責。

沐清歌死後，蘇易水尋來轉生樹，獻出半顆金丹助沐清歌重生。18年後，沐清歌轉世成為薛冉冉，但已失憶。蘇易水強行將體弱瀕死的薛冉冉收入門下，以自己的方式愛著薛冉冉，誓要護她一世周全。

據報導，對於「仙台有樹」是否擺脫了傳統的仙俠劇師徒戀愛敘事，有觀眾表示「女師男徒很好磕」，劇集通過兩世身分互換的因果循環的宿命感，將甜虐情感與人物弧光緊密結合，可謂「中式甜學的含蓄表達」。也有觀眾表示，男女主角「轉乘戀愛」的設定雖然新穎，但劇情核心仍依賴「轉世替身」、「虐戀輪迴」、「正邪打鬥」等傳統套路，並沒有太多新鮮感，已經對這些產生了審美疲勞。

有媒體評價「仙台有樹中的師徒關係基本上遵循了「古偶情感流水線作業」：「無論是男師女徒，還是女師男徒，很多都遵循『師徒關係難以逾越、師父不張嘴為徒弟犧牲、徒弟後期誤會解開反過來再虐一次』的套路。」