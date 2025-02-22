我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

胡歌肺癌入院？ 工作室回應慢半拍 粉絲氣喊：直接告…

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡歌莫名被爆罹患肺癌，工作室駁斥。（取材自微博）
胡歌莫名被爆罹患肺癌，工作室駁斥。（取材自微博）

42歲大陸演員胡歌以「仙劍奇俠傳」、「瑯琊榜」、「繁花」等劇受到歡迎，不過近日卻被爆因罹肺癌已住進北京醫院治療。胡歌工作室21日直接在微博澄清打假。

胡歌工作室表示：「假！以下不實言論嚴重侵害胡歌先生的名譽權！請停止造謠傳謠，我方也將保留追究相關人員法律責任的權利。 」但不少粉絲依舊不爽，覺得工作室動作太慢，「這種事你下次能快點嗎，非等到謠言滿天飛了才滿意？」、「直接告，別保留了，以後造謠多注意，多告幾次就不敢了」、「能不能把這幾天熱搜上狂歡的黑子也告一下」。

還有人說，「雖然是假的，但第一時間看到還是心裡不舒服」、「離譜到無語」、「希望大家不信謠、不傳謠」。

謠言指胡歌去年9月底做了全身健檢，結果並不理想，醫生建議他盡快治療，這個結果讓胡歌非常低落，因為想到自己年幼的女兒。胡歌花了幾天來接受事實，下定決心要積極治療，並且要用自己的方式治好自己。還出現相關搜索「胡歌稱40歲已進入人生倒計時了」。

胡歌日前接受時尚雜誌採訪時才表示，「對我而言，40歲已進入人生倒計時。母親離世後，相當長的一段時間裡，我覺得自己已經能坦然面對死亡這件事，直到女兒『小茉莉』出生，突然覺得時間不夠用了，我想再多活幾年，能夠多陪伴她，看看她過得好不好。」

胡歌 微博 繁花

上一則

亞馬遜將接手007控制權 3帥是新龐德大熱門

下一則

不是迪麗熱巴 黃景瑜帶新歡健身？ 女方傳是「95後小花」

延伸閱讀

GIORGIO ARMANI春夏形象 胡歌詮釋內斂義式愜意

GIORGIO ARMANI春夏形象 胡歌詮釋內斂義式愜意
胡歌被爆肺癌入院「工作室慢半拍回應」 粉絲火大了

胡歌被爆肺癌入院「工作室慢半拍回應」 粉絲火大了
胡歌罕談「死亡」：40歲已進入人生倒計時

胡歌罕談「死亡」：40歲已進入人生倒計時
胡歌大方談論死亡：40歲已進入人生倒數 想多活幾年陪女兒

胡歌大方談論死亡：40歲已進入人生倒數 想多活幾年陪女兒

熱門新聞

孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32
林依晨（左起）、朱茵、李一桐罕見同框。（取材自微博）

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

2025-02-17 20:32
Lisa現身「白蓮花大飯店3」曼谷首映會。記者陳穎/攝影

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

2025-02-14 10:03

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財