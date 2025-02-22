胡歌肺癌入院？ 工作室回應慢半拍 粉絲氣喊：直接告…

胡歌莫名被爆罹患肺癌，工作室駁斥。（取材自微博）

42歲大陸演員胡歌 以「仙劍奇俠傳」、「瑯琊榜」、「繁花 」等劇受到歡迎，不過近日卻被爆因罹肺癌已住進北京醫院治療。胡歌工作室21日直接在微博 澄清打假。

胡歌工作室表示：「假！以下不實言論嚴重侵害胡歌先生的名譽權！請停止造謠傳謠，我方也將保留追究相關人員法律責任的權利。 」但不少粉絲依舊不爽，覺得工作室動作太慢，「這種事你下次能快點嗎，非等到謠言滿天飛了才滿意？」、「直接告，別保留了，以後造謠多注意，多告幾次就不敢了」、「能不能把這幾天熱搜上狂歡的黑子也告一下」。

還有人說，「雖然是假的，但第一時間看到還是心裡不舒服」、「離譜到無語」、「希望大家不信謠、不傳謠」。

謠言指胡歌去年9月底做了全身健檢，結果並不理想，醫生建議他盡快治療，這個結果讓胡歌非常低落，因為想到自己年幼的女兒。胡歌花了幾天來接受事實，下定決心要積極治療，並且要用自己的方式治好自己。還出現相關搜索「胡歌稱40歲已進入人生倒計時了」。

胡歌日前接受時尚雜誌採訪時才表示，「對我而言，40歲已進入人生倒計時。母親離世後，相當長的一段時間裡，我覺得自己已經能坦然面對死亡這件事，直到女兒『小茉莉』出生，突然覺得時間不夠用了，我想再多活幾年，能夠多陪伴她，看看她過得好不好。」