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章子怡問楊子「再見愛人」落淚是演的嗎？ 讚他是「影帝」

娛樂新聞組／即時報導
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章子怡問出了很多人想問的問題。（取材自微博）
章子怡問出了很多人想問的問題。（取材自微博）

綜藝節目「演員請就位3」日前播出，請來陳凱歌、章子怡、惠英紅、吳鎮宇等大咖坐鎮導師，加上選手盡是沒演過戲的新生代偶像、圈內打滾多年卻沒沒無名演員，甚至還有跨界的網紅，話題滿滿。近日，章子怡在節目中犀利問了楊子一個問題，讓網友大讚「太解氣」。

近日，章子怡在節目中問了楊子一個她特別想問的問題，「前一陣子，你們有一個節目， 你跟聖依兩個人在簽署一個保證書的時候，我看到你哭了。我特別好奇，你到底是真的，還是演的？如果真能演出那個樣子，那你能當影帝了」。

面對提問，楊子尷尬的回應，「是真的」，還一連說了兩次。

有網友笑說，「姐真是問出了我最想問的問題」、「還是章子怡敢問」、「也不是第一次有人問楊子了」、「就喜歡這種貼臉開大，能不能多問點」、「章子怡犀利發問，太解觀眾氣啦」

章子怡接著又問楊子，「你來這個節目的真實目的是什麼？」楊子沉思片刻，回應「我拍了不少經典角色，但現在回頭看，覺得自己可能毀掉了很多經典。」

章子怡再問，「是你自己投資的嗎？」楊子：「不，除了『新水滸傳』我有投資之外，我所有的原則就是，我投資的不演」。他坦言自己對演技懷疑，「我真的不知道，我演得到底怎麼樣，觀眾是否真正認可我的表演。」

楊子面對提問，相當尷尬。（取材自微博）
楊子面對提問，相當尷尬。（取材自微博）

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