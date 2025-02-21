劉詩詩股權轉讓吳奇隆 隆詩婚變傳聞又起

劉詩詩（左）轉讓股權給吳奇隆又被疑婚姻有動靜。(取材自微博)

陳曉、陳妍希 先前屢傳婚變，日前果真宣告離婚；婚姻狀況同樣備受關注的吳奇隆 和劉詩詩 雖已多次闢謠，但近日劉詩詩將所持5%股權轉讓給吳奇隆，竟被陸網預測「下一對離婚」，但也有人認為，這是夫妻倆對公司管理和財務安排的考量。

據大陸企查查App顯示，江蘇西子投資有限公司發生工商變更，原股東劉詩詩（本名劉詩施）將所持5%股權轉讓給吳奇隆。該公司成立於2014年，資本為4200萬人民幣。此前吳奇隆名下九江隆之心影視文化工作室、江蘇稻草熊文化傳媒均已註銷。

先前吳奇隆註銷公司，恰好就是婚變傳聞又冒出頭之際，當時吳奇隆摯友回應：「吳奇隆有很多公司，年底整理一下也沒什麼奇怪。」如今雙方股權轉讓再次引發揣測，剛巧又在「雙陳」陳曉、陳妍希婚變獲本尊證實的敏感時刻，不少網友總覺得「傳言多半為真」。

但也有人分析這反映隆詩之間的深厚信任，尤其吳奇隆這幾年減少接戲更有餘裕經營公司。也有指吳的名下有家名為稻草熊的港股上市公司業績不佳，隆詩是公司重要資產，為避免市場波動和非必要質疑，進行內部調整可能是商業策略，另也有人認為是劉詩詩想更集中發展演藝事業的決定。