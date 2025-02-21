我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

「演員」毒舌導師吳鎮宇 被兒吐槽愛罵人

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳鎮宇的「毒舌」遠近馳名。(取材自微博)
吳鎮宇的「毒舌」遠近馳名。(取材自微博)

演技競技真人秀「演員請就位3」日前開播，豪華導師陣容包括陳凱歌、章子怡、吳鎮宇、惠英紅等，在上一季被稱為「毒舌評審」的吳鎮宇，這季雖然砲火緩和不少，但各種「生動表情」依然引起關注，他還被兒子費曼吐槽，參演導師是因為「喜歡罵人」。

吳鎮宇的「毒舌」早在綜藝「無限超越班」中就被發現，有一次他讓一個男演員即興表演一個父親的角色，但對方支支吾吾地說自己沒當過父親，不知道該怎麼演，吳鎮宇於是淡淡地說，「難道你沒有父親嗎？」

還有一次，某位新生代男演員說粉絲應該不太能接受他拍吻戲，卻被吳鎮宇吐槽，「你媽媽贊不贊成你拍吻戲你都不關心了，你還擔心粉絲…」，一番話讓對方當場愣住。

近日，吳鎮宇在「演員請就位3」中，因表情管理失控被網民稱為「行走的表情包供應商」，譬如「 蛇精男」劉梓晨挑戰檀健次經典角色「九頭蛇妖相柳」，尷尬演技讓吳鎮宇不斷嚇出表情包，加上有時閉眼不看，有時眉頭深鎖，生動表情全寫在臉上。

網友看了哈哈大笑之餘，還跑到吳鎮宇兒子吳費曼的社交媒體留言，「是你太花錢了嗎？吳鎮宇為何要上這類綜藝節目？」沒想到網友的搞笑疑問竟引出吳費曼妙答「，一語驚醒夢中人：有沒有可能他上節目是因為喜歡罵人？」

據悉，吳鎮宇2014年帶著兒子費曼參加綜藝「爸爸去哪兒2」，父子間的逗趣互動吸粉不少，而費曼繼幾年前開通微博帳號後，就不時與網友幽默對答，獲封「搞笑王」。

微博

上一則

觀影說劇／韓版「不能說的秘密」甜蜜復刻周董經典鬥琴

下一則

「財神」康康太慷慨 出借千萬元卻討不回

延伸閱讀

因為「喜歡罵人」？吳鎮宇當「演員」導師 被兒子揭老底

因為「喜歡罵人」？吳鎮宇當「演員」導師 被兒子揭老底
「難哄」開播熱度奪冠 白敬亭深情人設被讚爆

「難哄」開播熱度奪冠 白敬亭深情人設被讚爆
景甜新作「平番」後輩張晚意 網嘆：真的白混了

景甜新作「平番」後輩張晚意 網嘆：真的白混了
新生代演員頻提「愛豆」身分 章子怡怒轟下台：別做人設

新生代演員頻提「愛豆」身分 章子怡怒轟下台：別做人設

熱門新聞

孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
迪麗熱巴(左)和劉亦菲都被網友點名疑似是偷生子的頂流明星。(摘自微博)

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

2025-02-12 19:22
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32
林依晨（左起）、朱茵、李一桐罕見同框。（取材自微博）

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

2025-02-17 20:32

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊