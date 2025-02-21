「哪吒2」字幕錯誤多 網友罵：有損國體

「哪吒2」票房不斷創紀錄，卻被影迷發現「字幕有多處錯字」。(取材自微博)

大陸人氣動畫「哪吒2」票房不斷創紀錄，這回是全球動畫電影票房排行榜第一名。隨著片子紅火，不少影迷在多次觀影後發現「字幕有多處錯字」，包括在電影開篇字幕中，成語「魂飛魄散」 被誤寫成「魂飛破散」，因為出現位置比較顯眼，引發較多關注。

據「哪吒2」官方微博 消息，該片金鑰延期，延長上映至3月30日，不少網友開心表示，「吒兒還要鬧一個多月的海」。隨著票房不斷攀升，不少影迷在觀影後發現，電影字幕竟存在多處錯字問題，相關話題衝上熱搜高位。

有不少影迷發現，角色鹿童的台詞「休養幾日」被錯寫成「修養幾日」；太乙真人台詞「雖抗下了天劫」中的「抗」字，被影迷質疑使用「扛」 字更為恰當，更符合動作場景的表達。

影片中「邪道外門」 應為「邪道歪門」、「莫惹事非」 應為「莫惹是非」 等錯誤，同樣引發了較多的關注討論。更有影迷指出，影片還存在著「師傅」 與「師父」 混用情況。