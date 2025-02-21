「愛你」治癒系甜戀 中醫融合現代元素

張凌赫與徐若晗在劇中分別飾演中醫生與重度失眠的酒店經理。(取材自微博)

由車亮逸執導，張凌赫、徐若晗主演的電視劇「愛你」正式官宣定檔，官方同步釋出定檔預告及定檔海報，浪漫的畫風勾勒出一段甜蜜的愛戀，瞬間引發熱議。

北方網報導，「愛你」改編自笙離小說「愛你，是我做過最好的事」，講述溫潤如玉的中醫生何蘇葉（張凌赫飾）與重度失眠 的酒店經理沈惜凡（徐若晗飾），在一次次相遇中漸生情愫。

定檔預告圍繞「療癒醫師」何蘇葉與「都市癒女」沈惜凡的情感際遇展開，兩人因「藥」相識，在身體與心靈的雙重治癒中逐漸靠近彼此，開啟曖昧推拉。何蘇葉以一句「好好愛自己，剩下的我來補足」表明愛意，沈惜凡則回以「是你抓住了我的手，一直沒有放開」深情回應，兩人自然親密的互動「撩癒」感十足。

值得一提的是，該劇是張凌赫與徐若晗的首次合作。張凌赫飾演的何蘇葉，帥氣溫和又有醫者的專業沉穩，或將打破大眾對中醫的固有印象；徐若晗飾演的沈惜凡，獨立自強又渴望溫暖，真實有煙火氣的角色特質頗具新意。

該劇結合中醫養生，將「藥食同源」、「針灸理療」等傳統中醫元素融入現代都市生活，為甜蜜的愛情故事增添了文化韻味。中醫文化與暖心愛情的碰撞，或將為觀眾帶來耳目一新的追劇體驗。劇中，何蘇葉和沈惜凡陪伴彼此走出低谷，於溫暖的愛意中汲取力量，直面快節奏生活的挑戰，蛻變為更好的自己。兩人相互治癒、共同成長的情感模式，折射出了當代年輕人健康的戀愛觀及向上的生活態度，為觀眾提供正向的情緒價值。