王鶴棣NBA見偶像 合照詹皇遭拒…尷尬影片流出

王鶴棣（左）去年曾如願和詹姆斯合影。（取材自微博）

前不久才以「大奉打更人」刷了一波熱度的大陸男星王鶴棣 ，近日現身NBA 全明星賽賽場，他在場邊看到偶像、NBA球星詹姆斯(LeBron James)，疑似想要上前合影，卻遭到拒絕，場面一度很尷尬，相關影片流出後引來網友熱議。

眾所周知，王鶴棣熱愛籃球運動，曾公開表示自己的偶像就是湖人 球星詹姆斯。日前適逢NBA全明星賽開幕，王鶴棣連續兩年獲邀參加，去年並如願和詹姆斯同框合影。今年，王鶴棣在賽前受訪時曾表示，「希望能再拍一張合照，我的手機壁紙用了一年了」，期待與偶像再次互動的心相當濃烈。

沒想到在全明星賽當天，王鶴棣確實遇見了偶像，但合影的願望卻未達成。從網上流出的畫面中可見，王鶴棣想與詹姆斯合照，卻被保全攔下，最後只好悻悻然轉身離去；另一段畫面則顯示，王鶴棣向詹姆斯揮手，但慘遭無視。

相關視頻引起網友熱議，不少網友表示，「最後離開的樣子有點尷尬」、「詹姆斯本來就不是隨便想合照就可以啊」、「詹姆斯不認識王鶴棣，很正常」。但也有人開酸，「熱臉貼人家冷屁股」、「偶像，你選的嘛」、「臉丟大了」、「畢竟咖位不夠」。