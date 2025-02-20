因為「喜歡罵人」？吳鎮宇當「演員」導師 被兒子揭老底

吳鎮宇的「毒舌」遠近馳名。(取材自微博)

演技競技真人秀「演員請就位3」日前開播，豪華導師陣容包括陳凱歌、章子怡、吳鎮宇、惠英紅等，在上一季被稱為「毒舌評審」的吳鎮宇，這季雖然砲火緩和不少，但各種「生動表情」依然引起關注，此外，他還被兒子費曼吐槽，參演導師是因為「喜歡罵人」。

吳鎮宇的「毒舌」早在綜藝「無限超越班」中就被發現，有一次他讓一個男演員即興表演一個父親的角色，但對方支支吾吾地說自己沒當過父親，不知道該怎麼演，吳鎮宇於是淡淡地說，「難道你沒有父親嗎？」

還有一次，某位新生代男演員說粉絲應該不太能接受他拍吻戲，卻被吳鎮宇吐槽，「你媽媽贊不贊成你拍吻戲你都不關心了，你還擔心粉絲…」，一番話讓對方當場愣住。

近日，吳鎮宇在「演員請就位3」中，因表情管理失控被網民稱為「行走的表情包供應商」，譬如「 蛇精男」劉梓晨挑戰檀健次經典角色「九頭蛇妖相柳」，尷尬演技讓吳鎮宇不斷嚇出表情包，加上有時閉眼不看，有時眉頭深鎖，生動表情全寫在臉上。

網友看了哈哈大笑之餘，還跑到吳鎮宇兒子吳費曼（Feynman）的社交媒體留言，「是你太花錢了嗎？吳鎮宇為何要上這類綜藝節目？」沒想到網友的搞笑疑問竟引出吳費曼妙答「，一語驚醒夢中人：有沒有可能他上節目是因為喜歡罵人？」

據悉，吳鎮宇2014年帶著兒子費曼參加綜藝「爸爸去哪兒2」，父子間的逗趣互動吸粉不少，而費曼繼幾年前開通微博 帳號後，就不時與網友幽默對答，獲封「搞笑王」。