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有損國體？吹毛求疵？「哪吒2」字幕被抓出多處錯字…網友吵翻天

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成語「魂飛魄散」 被誤寫成「魂飛破散」。(取材自微博)
成語「魂飛魄散」 被誤寫成「魂飛破散」。(取材自微博)

大陸人氣動畫「哪吒2」票房不斷創紀錄，這回是全球動畫電影票房排行榜第一名。隨著片子紅火，不少影迷在多次觀影後發現「字幕有多處錯字」，包括在電影開篇字幕中，成語「魂飛魄散」 被誤寫成「魂飛破散」，因為出現位置比較顯眼，引發較多關注。

據「哪吒2」官方微博消息，該片金鑰延期，延長上映至3月30日，不少網友開心表示，「吒兒還要鬧一個多月的海」。隨著票房不斷攀升，不少影迷在觀影後發現，電影字幕竟存在多處錯字問題，相關話題衝上熱搜高位。

有不少影迷發現，角色鹿童的台詞「休養幾日」被錯寫成「修養幾日」；太乙真人台詞「雖抗下了天劫」中的「抗」字，被影迷質疑使用「扛」 字更為恰當，更符合動作場景的表達。

影片中「邪道外門」 應為「邪道歪門」、「莫惹事非」 應為「莫惹是非」 等錯誤，同樣引發了較多的關注討論。更有影迷指出，影片還存在著「師傅」 與「師父」 混用情況。

對此，有網友認為，錯字「有損國體」、「高品質就要嚴要求」，但也有人認為是「吹毛求疵」、「瑕不掩瑜」。光線傳媒工作人員則表示，先前也有影迷致電回饋過類似問題，相關工作人員需要再討論一下，後續可能會有官方回覆。

「哪吒2」票房不斷創紀錄，卻被影迷發現「字幕有多處錯字」。(取材自微博)
「哪吒2」票房不斷創紀錄，卻被影迷發現「字幕有多處錯字」。(取材自微博)

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