我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普恐逼澤倫斯基簽「礦產協議」 才軍援或促和談

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

「難哄」開播熱度奪冠 白敬亭深情人設被讚爆

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
章若楠在劇中飾演女主角溫以凡。(取材自微博)
章若楠在劇中飾演女主角溫以凡。(取材自微博)

粉絲敲碗期待許久、趙露思和陳哲遠「偷偷藏不住」姐妹作「難哄」終於開播，該劇由白敬亭、章若楠主演，播出後立即打趴同檔期劉詩詩、竇驍的「掌心」以及鄧為、向涵之的「仙台有樹」，登上戲劇熱度榜冠軍；而白敬亭在劇中的深情男主人設，也獲得網友一致按讚。

「難哄」是趙露思、陳哲遠主演的「偷偷藏不住」姐妹作，講述「桑稚」（趙露思飾）哥哥「桑延」（白敬亭飾）和溫以凡(章若楠飾)從高中時代錯過，到成年後機緣巧合下，再續前緣的故事。該劇還有老戲骨秦沛、孔琳、鮑起靜等人坐鎮，可說陣容相當強大。導演瞿友寧也相當有名，代表作包括「惡作劇之吻」、「桃花小妹」、「我可能不會愛你」等。

「難哄」開播後，不少網友看好劇情節奏快速、男女主角CP感十足等優勢，有望延續「偷偷藏不住」熱度，成為爆款劇，白敬亭的深情演技更獲得不少網友關注。

第一集中，白敬亭飾演的男主角「桑延」難過地問溫以凡，「我是你的備胎嗎？」隨即跳轉到兩人在雨中分手的鏡頭，桑延轉身深吸了一口氣，壓下淚意對她說「再見」，溫以凡也轉頭掩飾自己哭紅的鼻頭，淡淡回應「再見」，網友讚白敬亭將細節情緒處理得相當好，讓人「一眼揪心」，顛覆昔日演技。

白敬亭在劇中演繹深情男主人設。(取材自微博)
白敬亭在劇中演繹深情男主人設。(取材自微博)

趙露思 劉詩詩

上一則

相隔20年 基努李維有望再演「驅魔神探」粉絲敲碗

下一則

「粗獷派建築師」奧斯卡大熱門 匈牙利口音考驗準影帝

延伸閱讀

趙露思「偷偷」姊妹作「難哄」首播… 熱度奪冠 白敬亭深情演技獲讚

趙露思「偷偷」姊妹作「難哄」首播… 熱度奪冠 白敬亭深情演技獲讚
愛家人設崩 台名醫炫耀外遇排到「七姐」要小三和平共處

愛家人設崩 台名醫炫耀外遇排到「七姐」要小三和平共處
唐嫣新劇搭24歲鮮肉？ 17歲年齡差…網友吐槽

唐嫣新劇搭24歲鮮肉？ 17歲年齡差…網友吐槽
唐嫣新劇搭24歲鮮肉？ 「17歲年齡差」…網友不看好

唐嫣新劇搭24歲鮮肉？ 「17歲年齡差」…網友不看好

熱門新聞

迪麗熱巴(左)和劉亦菲都被網友點名疑似是偷生子的頂流明星。(摘自微博)

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

2025-02-12 19:22
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外