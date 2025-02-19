兩岸聯姻 「榮丞」慶結婚周年 「廷圓」甜蜜抱緊緊

楊丞琳（左）和李榮浩婚後感情甜蜜。（取材自微博）

台灣女星陳妍希與大陸男星陳曉18日雙方同步宣布離婚，陳妍希的好友、也同是兩岸婚姻的楊丞琳 發聲，力挺閨密面對風波，「永遠支持」，同日她也發布和李榮浩，穿白色禮服的背影照，寫著「婚禮一周年」，另外趙又廷 與高圓圓 結婚十年，感情依舊甜蜜如昔，趙又廷爸爸趙樹海直呼高圓圓是「超完美媳婦」。

楊丞琳公開2024婚禮照片。（取材自微博）

楊丞琳和李榮浩2019年在男方的老家合肥登記結婚，當時未透露何時辦婚禮，18日楊丞琳突在社群上發出一張與李榮浩穿白色禮服的背影照，寫著「婚禮一周年」，原來去年的2月18日是小倆口辦婚禮的日子。

不過就在楊丞琳慶祝結婚一周年後沒多久，好友陳妍希就宣布與老公陳曉離婚，形成強烈對比，相當尷尬。楊丞琳力挺閨密面對風波，「永遠支持」。楊丞琳表示：「身為妍希的好友，無論發生什麼事，我始終尊重她處理個人事務的節奏。今天和大家同步得知她的決定，作為姐妹，不管遇到任何轉折，我們都會永遠支持並陪伴著彼此。」

高圓圓(左)和趙又廷結婚十年，依舊超甜蜜。（本報資料照片）

高圓圓、趙又廷夫婦被讚是「神仙情侶」。（取材自微博）

大陸女星高圓圓自2014年嫁給的台灣男星趙又廷後，近年定居在北京，兩人過得相當甜蜜幸福，不只一次被狗仔拍到恩愛互動。近日，兩人又被目擊在停車場秀恩愛，高圓圓竟然從背後緊緊環抱住趙又廷，讓不少網友大喊「太甜了，甜到要掉牙了」。