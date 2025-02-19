他片酬2.77億人民幣 陳曉、陳妍希遲未說離卡在財產分配？

陳曉、陳妍希八年婚姻畫下句點。（取材自微博）

陳曉 與陳妍希 同步宣布離婚，消息一出，各種傳聞爆炸，尤其是兩人離婚後的財產分配，更是成為焦點，婚後所得應當歸夫妻共同所有，原則上八年婚姻期間的所得應當平均分配，又或是兩人為何遲遲才公布離婚消息，恐怕也是卡在財產分配。

根據業界人士透露，陳曉在2017年接拍「那年花開月正圓」時，片酬就已經高達3000萬（人民幣，下同，約412萬美元），平均一集酬勞約40萬，之後陳曉戲約更是不斷，出演的電視劇加起來多達693集，光是電視劇的片酬收入就高達2.77億，這還不包括代言、音樂和綜藝等其他收入，但還要支付工作室、員工等薪資。

外界預估，陳曉個人的積蓄保守估計至少有2億，在離婚後，陳曉若會支付陳妍希一定數額的贍養費，陳妍希至少分走1億，也或許會給她更多，畢竟她依舊是孩子的媽。

陳妍希與陳曉婚後台北、北京兩邊走。兩人在北京的大宅，充滿藝術氣息，客廳、飯廳、睡房都掛有畫作，全屋林林種種的藝術品，家具也充滿設計感，如充滿玩味的仙人掌沙發，居家儼如一間小型藝術館。

除了北京的豪宅外，有報導指二人曾以5600萬台幣（約170萬美元）購入位於台北南京東路四段、鄰近小巨蛋區的豪宅「璞真久石讓」，大宅面積逾2000平方呎。