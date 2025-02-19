劉亦菲穿透視裙 火辣回應「成年三部曲」：沒丟我自己的臉

劉亦菲這套造型下半身99%透視效果，難得火辣。(取材自微博)

37歲女星劉亦菲 近日接受中國版「ELLE」專訪，談到近年主演的3部電視劇看法時，她回答：「憑良心說，我沒丟我自己的臉啊！」直言自己挑選劇本的眼光不錯。

過去幾年，劉亦菲陸續拍攝「夢華錄」、「去有風的地方」、「玫瑰的故事」，佳作屢獲獎項，有心人亦將其總結為她回歸電視劇的「成年三部曲」。劉亦菲說「我演戲時，如果沉浸在角色裡，是我最自信的時候。」

這一年，劉亦菲一路高歌猛進，她自我總結，「拍『玫瑰的故事』時，我每天專注當下，想的是過程，最終的結果是對努力的一種肯定。」片刻後，她遵循一貫的態度，又補上了一句話，「我還是覺得少說多做更好。」

劉亦菲出道甚早，不到15歲便開始演藝生涯，回憶起來，她說：「十幾歲的時候，我應該是恐慌的狀態。我身上的淡定或者什麼的，裝的成分比較多。我好像在十幾歲時，從來沒有把自己當作十幾歲的人，總跟二十幾歲、三十幾歲的人比，你知道嗎？在劇組裡，沒人把我當小孩，很神奇。」

從成名到成功，劉亦菲與自我周旋已久，「你不能控制外面的世界發生什麼事情，但你可以堅定自己的維度，你想在哪個維度或在哪個版本裡待著？這是能改變的呀，問問自己。」