陳曉身價高 陳妍希贍養費至少拿千萬美元

陳曉、陳妍希8年婚姻畫下句點。(摘自微博)

陳曉 與陳妍希 2016年結婚，近年屢傳婚變，但雙方始終三緘其口。昨(18)天兩人終於同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」互相標註對方。

兩人離婚消息一出，各種傳聞爆炸，尤其是兩人離婚後的財產分配，更是成為焦點，婚後所得應當歸夫妻共同所有，原則上8年婚姻期間的所得應當平均分配，又或是兩人為何遲遲才公布離婚消息，恐怕也是卡在財產分配。

根據業界人士透露，陳曉在2017年接拍「那年花開月正圓」時，片酬就已經高達3000萬人民幣（約412萬美元），平均一集酬勞約40萬人民幣(約5.5萬美元)，之後陳曉戲約更是不斷，出演的電視劇加起來多達693集，光是電視劇的片酬收入就高達2.77億人民幣（約3800萬美元），這還不包括代言、音樂和綜藝等其他收入，但還要支付工作室、員工等薪資。

外界預估，陳曉個人的積蓄保守估計至少有2億人民幣（約2700萬美元），在離婚後，陳曉若會支付陳妍希一定數額的贍養費，陳妍希至少分走1億人民幣（約1300萬美元），也或許會給她更多，畢竟她依舊是孩子的媽。