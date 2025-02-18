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陳曉被指婚後仍愛著85小花曾求復合 粉絲發聲：別再掉進坑

娛樂新聞組／即時報導
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

大陸男星陳曉和台灣女星陳妍希8年婚姻劃下句點，他過往的戀情史也被一一挖出，其中與85小花女星趙麗穎緋聞鬧最得最凶，有網友翻出陳曉當年不認趙麗穎的受訪畫面，渣男形象引發討論；也有網友挖出陳曉前經紀人兼編劇于正過去的發文，認為內容是在影射陳曉一直還喜歡前緋聞女友趙麗穎，另有大陸狗仔在去年傳出曉希鬧離傳聞時就爆料，陳曉已找趙麗穎尋求復合。

綜合媒體報導，微博有網友挖出，陳曉和趙麗穎當年因戲劇「陸貞傳奇」鬧出緋聞後，在節目上同框受訪，主持人詢問，「這裡就真的是想八卦一下啊，你們倆是現在真的是在一起嗎？」剛開始兩人當場微笑不語，主持人再次追問，陳曉這才回應：「現在先保密吧！」並以聚焦戲劇為由表示，「總歸是我們不想因為這種事情，讓人家忽略了戲，之後我有很多戲要上映。」趙麗穎在一旁頻頻點頭，但明顯透露出失望神情。

另有報導，編劇于正曾在微博發出貼文，提到他正在寫一個時裝劇：「全部取材於真實故事，其中一個單元叫《緣》。」他透露，故事是一對男女因戲結緣，後來又一起搭檔主演，產生了感情，「女孩越來越紅，男孩想證明自己卻始終停留在原地，然後不告而別，分了手。」于正也寫到，男孩和女孩的感情故事並沒有因分手而結束。之後兩人各自成家，某天男孩喝醉後，向共同好友坦言自己心裡始終愛著那個女孩，但當年因為年紀太小、太任性，才導致兩人最終分手。

于正的文章讓不少網友猜測在影射陳曉和趙麗穎，因為他們曾合作過電視劇《陸貞傳奇》，也一度傳出戀情。2024年12月，狗仔王大發還在直播中透露，「一對大熱情侶已經復合」，並且提示這對明星情侶的特徵是「好像從來沒有承認過，但是上過很多次熱搜」，被不少中國網友認為正是在指陳曉與趙麗穎。對於兩人復合傳聞，不少趙麗穎個人的粉絲便出聲反對，認為不希望趙麗穎再掉進陳曉這個「坑」。

陳曉 趙麗穎 緋聞

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