陳曉陳妍希離婚後 壓力全給了這對兩岸婚姻明星夫妻

陳妍希、陳曉當年婚紗吻甜蜜堪稱經典。(取材自微博)

大陸男星陳曉與台灣女星陳妍希 2016年結婚，近年屢傳婚變，但雙方始終三緘其口。18日兩人終於同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」曉希離婚，讓網友開始猜測下一對會不會是同樣總是在闢謠跟曬恩愛當中度過的吳奇隆 與劉詩詩 ，直呼：「希望兩位好好的。」

陳曉和陳妍希因「神鵰俠侶」扮楊過和小龍女假戲真做，婚後育有1子「小星星」。去年6月兩人婚變傳得最兇，陳妍希父喪，陳曉忙著拍戲，未到台灣參加岳父葬禮，讓離婚傳聞甚囂塵上。

今年農曆年雙陳分開過節，網友柯南辦案，發現他倆微博IP屬地顯示在2個城市，陳曉在安徽，陳妍希則在北京，各過各的。如今9年婚確定畫下句點，也讓人不得不佩服狗仔和網友的功力。

吳奇隆(左)、劉詩詩結婚近十年，屢被傳婚變。(取材自微博)

陳妍希、陳曉的離婚傳言被證實後，也讓同樣飽受婚變傳聞困擾的吳奇隆和劉詩詩，再次成為話題焦點。

吳奇隆和小17歲的劉詩詩結婚10年不停傳出婚變，近日被中國網紅王大發緊咬已離婚，吳奇隆極親近友人澄清「月經文，假的」，劉詩詩方則發函否認，也堵不住八卦嘴。75歲「隆媽」還代為澄清「唉，看了難過，他們明明好好的」。

網友紛紛留言祈禱，「天哪！吳奇隆劉詩詩一定要好好的」、「網友推波助瀾，吃瓜看熱鬧」、「希望他們好好的感」、「感覺離了，還沒公開吧。」