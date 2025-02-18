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陳妍希離婚陳曉 工作室火速3聲明反擊中國網友

記者趙大智／即時報導
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陳妍希（右）和陳曉曾同框。（取材自微博）
陳妍希（右）和陳曉曾同框。（取材自微博）

陳妍希陳曉今日宣布離婚，不料才剛宣布完不久，陳妍希工作室秒發聲明，針對外界揣測澄清不實傳言。看起來不脫跟狗仔揣測性發言有關，意指陳曉早就決定放棄母子，之所以讓一個男人如此決絕，原因極為「炸裂」。

陳妍希對此顯然無法忍耐，於是發出聲明。經紀人則回應本報：「就是不希望有不實的言論再亂。」

工作室針對近日的一些關於陳妍希女士的傳聞，存在大量不實報導和謠言，由此產生了諸多歪曲事實的猜測，造成各種的惡意傳播，嚴重影響到陳妍希女士的聲譽，經過再三考量，本工作室作出如下聲明：

「感謝大家對陳妍希女士的關心與支持，抱歉因家務事佔用了公共資源，希望大家也多給當事人一些空間，一切以官宜文字為準。孩子是彼此之間最重要的人，任何無端揣測及傷害孩子的行為都是不可原諒的，請停止一切損害當事人基本權益的行為。我們將繼續用法律手段打擊一切人身攻擊的行為，維護陳妍希女士及家人的名譽和權利。

一切空穴來風的不實傳聞均為謠言，請停止惡意造謠以及辱罵的行為，請停止傳播不實的報導。對於此前佔用了大家的公共資源，我們再次深感抱歉。感謝一直以來大家對陳妍希女士的關心與愛護，希望大家能夠給予我們時間和空間，並多關注演員作品，減少傳播惡意的不實消息，共同維護優良的網路環境。」

陳妍希突發聲明，外界聯想到「中國第一狗仔」卓偉曾爆內幕，他指陳曉對離婚態度決絕，不只放棄陳妍希，連兒子都不要，當時有人問為何陳曉要如此，卓偉給了很玄的答案「什麼會讓一個男人如此決絕，大家可以想想，我不能說，我要說出來就太炸裂了」，更啟疑竇。

卓偉也在去年爆料，指陳曉突然對陳妍希提離婚，而且一提之後馬上收拾行李離開，也把陳妍希微信拉黑，她打電話也不接，這1年多都是透過共雨吾友人傳話，就連陳妍希到橫店找他，他也避而不見。但另一位狗仔劉大錘開直播時聊到「雙陳」，則說有拍到兩人分別帶著孩子，認為陳曉不至於放棄親骨肉。

陳妍希工作室在宣布離婚後秒發聲明。（取材自微博）
陳妍希工作室在宣布離婚後秒發聲明。（取材自微博）

陳妍希 陳曉 微信

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