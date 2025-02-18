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陳妍希婚後沒收過陳曉生日禮物「頭紗吻」成泡沫

陳妍希離婚 陳曉昔在月子中心抽菸不聽勸 甩門閃人

記者趙大智／即時報導
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「楊過」陳曉與「小龍女」陳妍希因演出「神鵰俠侶」結緣。(取材自微博)
「楊過」陳曉與「小龍女」陳妍希因演出「神鵰俠侶」結緣。(取材自微博)

陳妍希陳曉因合作「神鵰俠侶」結下姐弟戀情緣，2015年兩人在微博公布戀情，隔年領證結婚，同年舉行婚禮，陳曉的「婚紗吻」令人印象深刻，而陳妍希肚裡也已有愛的結晶，年底兒子「小星星」出生。時隔9年，在離婚傳聞甚囂塵上之際，他倆雙雙宣布離婚，小龍女與楊過終究無法白頭。

2013年，金庸武俠劇「神鵰俠侶」開拍，當時是陳曉力薦陳妍希演出，但陳妍希因肉感的臉慘遭酸民攻擊「哪來這麼肥的小龍女」，陳曉跳出來力挺：「她就是我心目中的小龍女！」他甚至曾公開對陳妍希放話：「總有一天，妳會跟我姓。」當時愛得熱烈。

雖是先有後婚，但陳曉在巴黎跟陳妍希求婚，在北京舉行的婚禮營造的幸福感令人印象深刻。只是婚後陳曉忙於拍戲，夫妻聚少離多，2016年，陳曉受訪時曾說了一句：「婚姻就像接了一部無法NG的長劇。」

而當陳妍希生下兒子後，她在月子中心就爆過大新聞，當時陳曉暴烈的性格，就隱隱讓人擔憂夫妻感情。陳曉赴台灣，在月子中心吸菸，讓家人吸二手菸，他也不聽勸，當護理師2度勸告時，陳妍希道歉，陳曉卻用力開門走出去，就這樣丟下老婆兒子，直到隔天才回來。

此後陳妍希母子定居北京，多次被拍到一家3口出遊，看似婚姻幸福。2019年，陳妍希在節目上提到陳曉，指他是自己生命中非常重要的人，諷刺的是隔年開始傳出婚變，2023年，兩人不再發微博互祝生日快樂，最後一次同框，是2023年5月。

接著陳妍希父逝、農曆年團聚日子，都不見陳曉身影，如今雙雙宣告離婚，有傳言指其實兩人早就簽字，只是延至今日才宣布，而從聲明中感覺上孩子是共同撫養。

飾演小龍女的陳妍希不斷被吐槽「小籠包」。(取材自微博)
飾演小龍女的陳妍希不斷被吐槽「小籠包」。(取材自微博)

陳曉 陳妍希 微博

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