當年狂蹭「哪吒」熱度…網重提「我是哪吒2」 吐槽詐騙
近日，電影圈最引人關注的一件事莫過於動畫片「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」）的票房，隨著數據不斷攀升，「哪吒2」已進入全球影史票房前十，與此同時，一部2023年上映的「我是哪吒2之英雄歸來」也被網友重提，挨轟是「詐騙電影」、「山寨哪吒」，引起熱議。
「我是哪吒2之英雄歸來」於2023年9月30日上映，但宣傳通稿中並未標明「我是哪吒2之英雄歸來」全名，反而以「哪吒2」自居。正因如此，許多影迷誤以為是餃子導演的「哪吒之魔童降世」續篇，紛紛買票入場，看了後才知「此哪吒非彼哪吒」，大呼「被騙了」。據悉，該片僅在「十一」檔期便斬獲1775萬票房。
當時，人民文娛曾發文指出，「影片製作粗糙，劇情邏輯混亂」、「海報風格是高度借鑑的，角色造型是高度撞臉的，主打一個信息差，騙進去一個是一個」。央視電影頻道也批判這種行為，認為爆款IP引發的跟風，應該借鑑優點，走出自己的道路。
據了解，「我是哪吒2」豆瓣評論區至今仍是清一色的一星以及「騙子」點評，名聲盡毀。
近日，隨著「哪吒2」火熱，網友再次想起「我是哪吒2之英雄歸來」，並引發新一輪的討論和批評，甚至還上了熱搜。
很多網友難忘「被騙經驗」，紛紛痛罵「詐騙電影」、「蹭熱度蹭得太過分了」、「連角色形象都那麼像，不是巧合吧」。這部爭議作品還被網友評選為2023年度「金掃帚」最令人失望動畫片獎。
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