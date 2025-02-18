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3代黃蓉罕見同框「美出新高度」 李一桐喊：江湖依舊

娛樂新聞組／綜合報導
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林依晨（左起）、朱茵、李一桐三人美出新高度。（取材自微博）
林依晨（左起）、朱茵、李一桐三人美出新高度。（取材自微博）

庸名著「射鵰英雄傳」曾被多次拍攝成影視劇，而每一個版本各有擁護粉絲。近日，有雜誌邀請朱茵、林依晨、李一桐三個年代的「黃蓉」同框拍封面，三代女俠絕美風采讓全網沸騰，被讚「美出新高度」，李一桐還在微博寫下「江湖依舊」四字。

眾所周知，「黃蓉」是「射雕英雄傳」女主角，更是全劇靈魂人物，她外型清麗脫俗，機敏過人，可說是金庸筆下最聰明的女子。多年來包括米雪、翁美玲、朱茵、周迅、林依晨、李一桐等人都詮釋過這個角色，且各有特色。沒想到，雜誌竟將其中三位「黃蓉」齊聚一堂。

依照「輩分」，港星朱茵應該是三人中最資深的。1994年，朱茵與張智霖搭檔在TVB版「射鵰英雄傳」中飾演黃蓉和郭靖；2008年，是林依晨與胡歌版本；2017年，則是李一桐與楊旭文搭檔。

畫面中可見，三人穿著同款風衣以及黑色系禮服排排坐，或是緊緊相擁，或做親暱貼臉、吻臉狀，網友看了紛紛大喊，「太激動了」、「三個黃蓉都好美」、「真的是武俠迷的夢幻聯動」、「瞬間穿越回那個刀光劍影的江湖」，還有網友好奇問「誰是你心中最完美黃蓉」。

雜誌官博也配文，「以三代黃蓉之姿，於英氣回眸之間，箭已上弦。歲月更迭，英姿依舊，傳承的俠氣在這一刻凝聚。箭矢破空，三位黃蓉，三重風華，齊聚江湖」。

李一桐2017年飾演黃蓉。(取材自豆瓣電影)
李一桐2017年飾演黃蓉。(取材自豆瓣電影)
林依晨2008年飾演黃蓉。(取材自豆瓣電影)
林依晨2008年飾演黃蓉。(取材自豆瓣電影)
1994年扮演黃蓉的朱茵是三人之中最資深的。(取材自豆瓣電影)
1994年扮演黃蓉的朱茵是三人之中最資深的。(取材自豆瓣電影)

周迅 微博 胡歌

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