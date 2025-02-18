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「初戀男神」1粒米不碰苦練胸肌 羞喊最愛沒穿衣服鏡頭

記者趙大智／綜合報導
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陳哲遠笑稱他最愛自己沒有穿衣服的鏡頭。(圖／愛奇藝國際站提供)
陳哲遠笑稱他最愛自己沒有穿衣服的鏡頭。(圖／愛奇藝國際站提供)

中國「初戀男神」陳哲遠與梁潔繼「絕代雙驕」後相隔5年再度二搭，兩人在新劇「白色橄欖樹」中上演甜虐戰地戀情，CP感十足引發話題。在劇中扮演拆彈專家的陳哲遠更為戲下足功夫，勤健身練出倒三角背肌跟精實胸肌，不僅讓劇迷大飽眼福，成果連他本人也很滿意，甚至笑稱他最愛自己沒有穿衣服的鏡頭。

為了讓外型更貼近角色，陳哲遠開拍前接受了一個月的軍訓，並投入了大量時間進行身材訓練，他說：「我三、四年前嘗試過健身，但當時因為肌肉增長，脖子變粗、臉變大，影響上鏡效果，所以我發誓40歲前不再健身，但這次為了戲，我還是突破了自己的底線，努力運動，也嘗試了從來沒有過的短髮造型。」

談及健身過程，他笑稱，訓練還好，最痛苦的是飲食管理，自從他進組拍戲後就沒吃過一粒米飯。而他的用心，梁潔也看在眼裡，她說：「他練得很辛苦，不管多晚收工他都會去運動，吃得也很寡淡，我常看到他在拍攝現場拿著一串香蕉走來走去。拍沖澡戲前，他為了讓肌肉線條更清晰，甚至整天都沒喝水，結果那天戲沒拍成，白白渴了一天。」他在劇中的倒三角精實體態加上渾身傷痕的戰損造型，展現超Man的硬漢魅力，拍攝期間，粉絲見到他也忍不住驚呼「胸肌好大」，讓他忍不住靦腆抱胸。

聊起劇中造型，梁潔透露她在劇中的打扮就是講究舒服自然不加修飾，自己也很喜歡，並誇讚陳哲遠穿上黑色軍裝帥氣逼人，陳哲遠聽了則笑說：「但我最喜歡我不穿衣服的那場戲，等我以後七老八十了，還能給我的孫子們看看那場戲，證明爺爺以前也是有過肌肉的。」

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