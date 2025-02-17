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「哪吒2」爛番茄指數出爐… 觀眾：笑了、哭了、歡呼了、尖叫了

娛樂新聞組／即時報導
「哪吒之魔童鬧海」票房還在不斷攀升。(取材自微博)
「哪吒之魔童鬧海」票房還在不斷攀升。(取材自微博)

「哪吒之魔童鬧海」在北美上映後，爛番茄網站觀眾口碑已開啟，反映觀眾電影滿意度的爆米花指數目前達99%。許多觀眾在爛番茄上發表了五星級評論，表示「絕對推薦，每一秒都喜歡」，在IMDb網站上，「哪吒2」也獲得8.3高分。

爛番茄是一個知名的線上聚合影評網站，主要提供電影和電視節目的專業評論和觀眾評分，是許多電影愛好者和專業人士參考的重要平台之一。

揚子晚報報導，專業影評人弗雷德托佩爾（Fred Topel）評論道，「在第一部電影中，哪吒了解了自己的出身。在『哪吒2』中，他真正成長起來。隨著續集在中國取得成功，拍攝第三部似乎不可避免，而且還有進一步擴展的潛力」。

據悉，托佩爾自1999年起活躍於娛樂產業，並訪問過多位影視明星和創作者，參與了多個影評和娛樂獎項的評選工作，是美國電視評論家協會成員，爛番茄認證影評人。

其他觀眾的評論則包括，「精采之作，充滿動作、喜劇和家庭之愛」、「超酷的電影，包含了太多元素：反抗精神、親情、友誼等，真是一場視覺饗宴」、「完美的電影！超越了第一部！我笑了、哭了、歡呼了、尖叫了」。

美國有線電視新聞網（CNN）則從新聞角度評論稱，「一個與龍搏鬥、挑戰命運、不守規矩的男孩，在打破中國票房紀錄後，也闖進了西方的影院」。

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