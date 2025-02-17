身高173公分是謊報？ 甄子丹同框「166公分」王寶強 露餡了…

甄子丹(右)同框王寶強，被發現兩人幾乎一般高。(取材自小紅書)

香港 武打明星甄子丹 與大陸男星王寶強因合作電影建立深厚兄弟情，前者有著「宇宙最強」稱號，後者則以接地氣表演風格贏得觀眾喜愛。最近，兩人在社交平台拍片大曬幽默感，但網友竟將焦點放在了「兩人身高」。

甄子丹和王寶強曾合作過「冰封」、「一個人的武林」、「時空行者」等電影，私下早已成為好朋友，不時相約聚餐。近日，社交平台傳出兩人合拍的短片，粉絲開心以為兩人即將再合作，後來才知道只是搞笑影片。

香港01報導，從畫面中可見，甄子丹和王寶強非常入戲，神情嚴肅地向著對方拱手，一副快要上擂台的模樣，甄子丹先說「既分高下」，王寶強則回一句「也決生死」，兩人只是搶著去推開大門，十足「老頑童」模樣，令人哭笑不得。

不過，網友除了被兩人的幽默搞笑，更將重點放在二人的身高上。據悉，官方顯示甄子丹和王寶強的身高分別是173公分和164公分，但從片中目測，甄子丹只比王寶強高了一點點，就算王寶強穿了厚底運動鞋，也不可能高度有9公分。

不少網友紛紛表示，「真的一樣高」、「甄子丹身高估計就168吧」、「丹爺官方身高寫173，這一看不就報大數？」，但也有網友指出，外在條件並不重要，演技好才是最重要的，而甄子丹和王寶強就是最佳例子。