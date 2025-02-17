三搭趙麗穎？ 林更新：得看趙老師願不願意…

林更新穿著酒紅色西裝，展現成熟稳重氣質。(取材自微博)

大陸男星林更新日前迎來36歲生日，他的工作室上傳了一張海報，只見他穿著一身酒紅色西裝，展現成熟穩重氣質，而網友最關心的還是他的感情世界，紛紛喊話「趕緊找個伴」。近日，林更新參加綜藝節目，被問到是否會和「緋聞 對象」趙麗穎 三搭，他語帶溫柔的回答應甜翻大票網友。

眾所周知，林更新和趙麗穎2017年曾合作過「楚喬傳」，吸粉無數，去年兩人二搭「與鳳行」，收視再創新高。觀眾看好兩人默契，紛紛敲碗「三搭」。

近日，林更新參加綜藝節目「太陽市集」，主持人謝娜說，「你這幾部作品我都很喜歡，『玫瑰的故事』以及跟麗穎合作的那部『與鳳行』」，並問「你與麗穎會三搭嗎？」林更新聞言靦腆笑著回應，「那得問她啊」。謝娜一聽笑了出來，林更新又補充，「得看趙老師願不願意」。

對於林更新的回答，謝娜顯得非常滿意。還有網友發現，林更新在說話過程中滿臉笑意，而且語氣相當溫柔，似乎非常希望兩人可以繼續三搭，高情商的回答也獲網友稱讚。

其實，這不是林更新第一次回應這個問題。早在「與鳳行」播出時，林更新就曾表示，很希望與趙麗穎再次合作，並且還希望不要再是古裝劇，認為一些年代劇、都市劇或許更合適。