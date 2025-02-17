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吳謹言傳祕密產女 網酸：去年9月才領證…也太快了

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言曾為了宣傳新劇「春花焰」，踩高跟鞋大動作甩鞭子。（取材自微博）
吳謹言曾為了宣傳新劇「春花焰」，踩高跟鞋大動作甩鞭子。（取材自微博）

大陸男星洪堯與女星吳謹言昔合作「延禧攻略」，去年9月無預警宣布結婚，並傳出懷孕，夫妻倆並未承認也未否認懷孕傳聞。近日，網傳吳謹言已經祕密產女，而且是去年11月就生了，但消息未獲證實。對此，有網友好奇表示，「去年9月領證，現在已經有孩子，也太快了」。

34歲的吳謹言和32歲的洪堯因合作「延禧攻略」結緣，婚後才承認已交往7年，傳出懷孕後的她照常出席活動，甚至為了宣傳新劇「春花焰」，不惜踩高跟鞋大動作甩鞭子。

近日，有娛樂博主爆料「吳謹言有公主了」，指她已經生下女兒，對此，網友紛紛獻上祝福，「如果消息為真，可喜可賀」、「歡迎寶寶來到這個世界，希望像媽媽一樣漂亮」，還有人重提洪堯過年發紅包之事，「難怪發那麼少，原來是要省下來養女兒」。

還有一傳聞是吳謹言可能在去年11月就生了，寶寶是女兒，現在已三個月大。

不過，大陸狗仔劉大錘曾拍到夫妻倆攜手出門，但曝光影片中拍到洪堯一上車就開始抽菸，而一旁就坐著吳謹言，直轟洪堯讓孕婦吸二手菸：「太離譜！」因此有不少網友直言，希望女兒出生後，洪堯可以戒菸，給女兒健康成長的環境。

此外，吳謹言老闆于正日前透露，將安排她在4月份進組拍攝新劇「畫情川」。對此有網友表示，才坐完月子不久就要開工，「這麼著急賺奶粉錢嗎」。

吳謹言曾被拍到明顯孕肚。（取材自微博）
吳謹言曾被拍到明顯孕肚。（取材自微博）

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