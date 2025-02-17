曾喊絕不撤檔… 「蛟龍行動」票房慘澹 宣告投降了

「蛟龍行動」難逃撤檔命運。(取材自微博)

香港 導演林超賢執導、黃軒、于適主演的中國首部核潛艇題材電影「蛟龍行動」，自1月29日正式上映以來，累計票房3.77億(人民幣，下同，約5199萬美元)，在春節 檔六部大片中排名倒數第一，而豆瓣評分為6.3。2月14日下午，片方突然在官方微博 宣布撤檔，引起外界關注。

撤檔通知中寫道，「電影『蛟龍行動』將在充分聽取廣大觀眾建議的基礎上，製作一部特別版，擇日再與觀眾見面，敬請期待。」落款為電影發行方「上海博納文化傳媒有限公司」。

據悉，「蛟龍行動」是2018年「紅海行動」續作，演員除黃軒、于適，還有張涵予、段奕宏等。由於劇組要搭建一座1：1的潛艇景拍攝，因此據稱該片製作周期長達七年。片中可見，潛艇內部所有設備不僅高度還原，而且相當真實。

公開資料顯示，該片製作成本超10億，堪稱春節檔「最貴大片」。早前就有業界人士估計，即使最終票房達4億，如果按照片方拿票房的37%分成計算，片方虧損最少達8億，將創下中國影史虧損最慘紀錄。

其實，早在2月初，「蛟龍行動」出品方博納影業總裁于冬，曾在網上控訴該片在「豆瓣」被惡意打一星，並在前一天的路演活動上稱「打1分的全是黑水」，不滿被惡意刷負評，還一度強調「絕不撤檔」。