我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

曾喊絕不撤檔… 「蛟龍行動」票房慘澹 宣告投降了

娛樂新聞組／綜合報導
「蛟龍行動」難逃撤檔命運。(取材自微博)
「蛟龍行動」難逃撤檔命運。(取材自微博)

香港導演林超賢執導、黃軒、于適主演的中國首部核潛艇題材電影「蛟龍行動」，自1月29日正式上映以來，累計票房3.77億(人民幣，下同，約5199萬美元)，在春節檔六部大片中排名倒數第一，而豆瓣評分為6.3。2月14日下午，片方突然在官方微博宣布撤檔，引起外界關注。

撤檔通知中寫道，「電影『蛟龍行動』將在充分聽取廣大觀眾建議的基礎上，製作一部特別版，擇日再與觀眾見面，敬請期待。」落款為電影發行方「上海博納文化傳媒有限公司」。

據悉，「蛟龍行動」是2018年「紅海行動」續作，演員除黃軒、于適，還有張涵予、段奕宏等。由於劇組要搭建一座1：1的潛艇景拍攝，因此據稱該片製作周期長達七年。片中可見，潛艇內部所有設備不僅高度還原，而且相當真實。

公開資料顯示，該片製作成本超10億，堪稱春節檔「最貴大片」。早前就有業界人士估計，即使最終票房達4億，如果按照片方拿票房的37%分成計算，片方虧損最少達8億，將創下中國影史虧損最慘紀錄。

其實，早在2月初，「蛟龍行動」出品方博納影業總裁于冬，曾在網上控訴該片在「豆瓣」被惡意打一星，並在前一天的路演活動上稱「打1分的全是黑水」，不滿被惡意刷負評，還一度強調「絕不撤檔」。

春節 香港 微博

上一則

翁倩玉吊點滴仍開唱 被胡瓜逗到臉紅 笑聲連連

下一則

從「慾望城市」到擁抱文學 潔西卡派克獲美國筆會表揚

延伸閱讀

影史動畫電影票房榜「哪吒2」進逼「腦筋急轉彎2」

影史動畫電影票房榜「哪吒2」進逼「腦筋急轉彎2」
「美國隊長4」北美票房奪冠「柏靈頓熊3」第二名

「美國隊長4」北美票房奪冠「柏靈頓熊3」第二名
曾喊「絕不撤檔」… 「蛟龍行動」票房慘澹 宣告「擇日再與觀眾見面」

曾喊「絕不撤檔」… 「蛟龍行動」票房慘澹 宣告「擇日再與觀眾見面」
「蛟龍行動」太假？ 中首部潛艇電影票房墊底 製片人不服

「蛟龍行動」太假？ 中首部潛艇電影票房墊底 製片人不服

熱門新聞

劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00
黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號。(取材自微博)

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

2025-02-10 21:30
迪麗熱巴(左)和劉亦菲都被網友點名疑似是偷生子的頂流明星。(摘自微博)

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

2025-02-12 19:22
向涵之的演技遭到不少觀眾質疑。(取材自微博)

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

2025-02-10 06:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
安海瑟薇登上「W」雜誌中文版封面。(摘自W雜誌)

安海瑟薇裸背全寫中文 網友放大猛看：到底寫什麼？

2025-02-11 20:27

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉