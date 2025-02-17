唐嫣新劇搭24歲鮮肉？ 17歲年齡差…網友吐槽

唐嫣的下一部劇傳將搭24歲小鮮肉。(取材自微博)

去年以王家衛電視劇「繁花 」重登陸劇女王寶座的唐嫣，與趙又廷 合作的新劇「獨身女人」即將殺青，近日傳出，她接下來將和新生代男星周翊然合作新劇「開啟」，不過，41歲的唐嫣和24歲的周翊然有著17歲年齡差，網友認為兩人年齡差距太大，恐怕難有火花。

電視劇「開啟」是正午陽光出品，也是2022年爆款劇「開端」的姊妹作。據悉，「開端」講述遊戲架構師「肖鶴雲」（白敬亭飾）和女大學生「李詩情」（趙今麥飾）在遭遇公交車爆炸案後「死而復生」，陷入時間不斷循環、努力阻止爆炸自救，最後尋找出幕後兇手並結束循環的故事。

新穎劇情加上白敬亭、趙今麥出色演技，讓該劇創下24億流量，並拿下豆瓣8.2高分。

「開啟」採用原班底製作團隊，劇情將回到上世紀70年代再續循環之旅。