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影史動畫電影票房榜「哪吒2」進逼「腦筋急轉彎2」

新華社／洛杉磯16日電
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成都一家影院，觀眾經過「哪吒2」的電子海報。（新華社）
成都一家影院，觀眾經過「哪吒2」的電子海報。（新華社）

根據美國康姆斯科分析公司的數據，中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」）本周末殺入北美周末票房榜前五。「哪吒2」周末三天預估票房收入達721萬美元，創下近年來中國國產電影北美首周末票房最高紀錄。

「哪吒2」由華人影業有限公司負責海外發行。據了解，自北美時間2月14日起，「哪吒2」在北美770多間影院同步上映，受到廣泛關注。預售票房和排片量均創下該地區近20年華語影片新紀錄。

康姆斯科分析公司是北美電影票房的權威數據分析公司之一。該公司著名電影票房專家保羅·德加拉貝迪安在本周數據公布後，稱讚「哪吒2」為「全球票房大片」。他說：「這部精采絕倫、製作精良的動畫電影在全球票房上大獲成功，獲得了廣泛報導，並贏得了令人驚豔的評論，這讓它名列當前北美影迷必看電影榜單的最前列。」

德加拉貝迪安指出，「哪吒2」僅僅在數百家北美影院上映就能衝到第五位，殊為不易。本周北美票房冠軍為漫威新片「美國隊長4」（Captain America: Brave New World），該片在北美4105間影院上映，票房收入預估為8850萬美元。周排名第二的「柏靈頓熊3」預計收入1300萬美元，上映影院數達3890間。

康姆斯科分析公司當日的數據顯示，「哪吒2」已經連續三周登頂全球周末票房榜冠軍。

北美影視行業媒體也關注到「哪吒2」成為第一部闖入全球影史收入前20的非好萊塢影片，並預測隨著票房繼續攀升，「哪吒2」很可能超過「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）登頂全球動畫電影票房榜榜首及闖進全球影史收入十強行列。

華人 好萊塢 漫威

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