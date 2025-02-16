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「哪吒2」火爆「我是哪吒2」被指詐騙電影 罵上熱搜

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左為「哪吒2」海報，又為「我是哪吒2之英雄歸來」海報。（取材自封面新聞）
左為「哪吒2」海報，又為「我是哪吒2之英雄歸來」海報。（取材自封面新聞）

中國電影「哪吒之魔童鬧海」(下簡稱「哪吒2」)全球票房突破115億人民幣（15億美元）。「哪吒2」大火的同時，一部2023年上映的「我是哪吒2之英雄歸來」(下簡稱「我是哪吒2」)，再次被網友推上熱搜，其中普遍是批評聲音。

封面新聞報導，「我是哪吒2」上映時，曾被影迷誤當作「哪吒1」續篇，僅一個十一國慶檔便斬獲1775萬人民幣票房。有媒體發文評價「海報風格是高度借鑒的，角色造型是高度撞臉的，主打一個信息差，騙進去一個是一個」。

「我是哪吒2」影片85分鐘，以哪吒和東海三太子同歸於盡、李靖夫婦思念孩兒開始。內容講述申公豹不滿師尊將封神任務交給姜子牙，將被鎮壓在東海煉獄中的敖霸放出，師徒倆去阻撓太子真人為哪吒重塑肉身，最終哪吒戰勝敖霸。

相關的影評及彈幕中，不少網友表示，曾被「我是哪吒2」的預告片、海報誤導，以為是「哪吒1」的續篇而進入影院。有影評人認為，「我是哪吒」兩部作品前後脫離，蹭流量圈錢的意圖明顯。

「我是哪吒2」在豆瓣被6300多人評分2.5分，比第一部的3.6分要低。觀眾留言，稱第一部儘管故事低幼、畫風平面，但整體還屬正常；第二部則建模粗糙、動作生硬，片名和人物形象、海報宣傳都在往「哪吒1」靠，是「詐騙電影」。

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