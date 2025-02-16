「最強小三」姚笛復出失敗？「演員3」鏡頭、名字全被刪

姚笛日前高調宣布加入演技競技綜藝「演員請就位3」，播出當天卻不見畫面。（取材自微博）

中國女星姚笛近期宣布加入演技競技綜藝「演員請就位3」，昔日「知三當三」介入文章、馬伊琍 婚姻醜聞被翻出，引網友討論，有網友質疑劣跡藝人為何能參加？酸節目「瘋了」，但也有不少期待她表演，成節目開播最大話題，但網友於開播之日卻完全姚笛的鏡頭全被刪光，連參演名單亦被除名。

被網友封為「最強小三」的姚笛、劈腿認錯的男星徐開騁、對待黃聖依被嫌「爹味十足」的楊子，以及昔被稱「蛇精男」的網紅劉梓晨，日前陸續發文宣布參加「演員請就位3」，讓節目開播前就因「話題人物」備受討論。

日前預告14日情人節 當晚6時首播，但最終卻比原定時間晚了約3小時才上線，一度引發「難道是藝人昔日醜聞導致節目完全不能播了」質疑，後實際播出後，卻發現姚笛完全消失了，外界猜測因黑歷史卡關，但看到曾劈腿的徐開騁照常現身，惹得網友質疑節目組「雙標」，但據了解，姚笛被刪另有原因。

「極目新聞」報導，姚笛在「演員請就位3」被消失的原因是「合約問題」。不過姚笛方面對此尚未有回應，其社群平台亦仍保留為節目宣傳的內容。