吳越演活「48歲懷孕」叛逆母：送自己從影30年最大禮

吳越在新劇中扮演不同尋常的「叛逆」媽媽。(取材自微博)

繼友情篇「我在他鄉挺好的」和愛情篇「裝腔啟示錄」之後，導演李漠「情感三部曲」中的親情篇「180天重啟計劃」開播。該劇聚焦新式母女關係，透過講述吳儷梅（吳越飾）和顧雲蘇（周雨彤飾）母女倆的笑鬧日常，解碼母女之間的複雜情緒。吳越接受媒體採訪時表示，吳儷梅這個不同尋常的「叛逆」媽媽，是給自己30年演戲生涯的一份意義非凡的禮物。

新京報報導，「180天重啟計劃」改編自豆瓣閱讀同名小說。劇中，28歲的顧雲蘇經歷失業失戀的「雙重打擊」後選擇回家找媽，卻在陰差陽錯下成為48歲「叛逆」母親吳儷梅的貼身護工，在與重組家庭的新成員朝夕相伴中，上演了一出出啼笑皆非又溫暖治癒的親情故事。顧雲蘇與吳儷梅在雞飛狗跳的180天相處中，重新拼湊被歲月模糊的母女畫像，當新生命降臨倒計時響起，她們發現「重啟人生」的密鑰，是學會在彼此的年輪裡溫柔落座。

導演李漠分享該劇的創作初衷時說，他希望藉助這部戲，為觀眾建立一個家庭關係溝通的開始。「當孩子願意去了解父母經歷過什麽，父母也知道孩子是怎麽走過來的時候，溝通就能建立起來。」周雨彤在劇中既出演女兒顧雲蘇，也演繹了媽媽吳儷梅的青年時期。提及分飾兩角的挑戰，她表示：「一開始對我來說確實有點兒難，但好在有越姐一直在旁邊陪伴著我，一起琢磨怎麽演。」

據報導，吳越坦言，她一直希望跟李漠導演合作。這次拿到「180天重啟計劃」一看，這部講母女關係的戲，開場就寫得非常的不同尋常。「今年是我演戲的第30年了，家長裡短的戲演過不少。有很多相似的台詞，我在不同的戲裡都說過，其實很想有一個新的、讓我眼前一亮的角色。」

在吳越看來，吳儷梅在48歲的年紀懷孕了，還要生下來，讓人嘆為觀止，也很佩服。同時，這部戲也是她和耿樂（劇中飾演吳儷梅再婚的丈夫李建雄）從20多歲到現在的第三次合作，非常有意思。她感慨說，吳儷梅這個角色是「自己30年演戲生涯的一份意義非凡的禮物。」